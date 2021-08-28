/647525/محمد-بن-راشد-يلتقي-تميم-بن-حمد-على-هامش-مؤتمر-بغداد-للتعاون-والشراكة

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، على هامش "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، المنعقد اليوم في العاصمة العراقية بغداد.

محمد بن راشد عبر حسابه

وقال بن راشد عبر حسابه بتويتر، "أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله.. الأمير تميم شقيق وصديق.. والشعب القطري قرابة وصهر .. والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى… حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخاءها".

وتبادل محمد بن راشد، مع أمير دولة قطر الشقيقة، خلال اللقاء، الأحاديث حول المؤتمر ونتائجه المتوقعة بما يخدم دوام الأمن والاستقرار للعراق الشقيق، متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار.

كما بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية التي تخدم عملية البناء والتنمية والتقدم، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

الدول المشاركة

جدير بالذكر أن العاصمة العراقية بغداد تحتضن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة كل من مصر الأردن وتركيا وإيران والسعودية والكويت وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

مصطفى الكاظمي

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".

ومنذ صباح اليوم السبت، بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر بالوصول العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصل الوفد الأردني برئاسة الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار بغداد الدولي.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصل الجمعة إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي.