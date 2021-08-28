دوت الخليج ينشر كشف حساب النائبة راجية الفقي خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

/647526/تحيا-مصر-ينشر-كشف-حساب-النائبة-راجية-الفقي-خلال-دور-الانعقاد-الأول-لمجلس-الشيوخ

ينشر موقع دوت الخليج كشف حساب للنائبة راجية الفقي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول.

الجلسة العامة

حيث حضرت النائبة راجية الفقي عدد 21 جلسة عامة ، فضلا عن استخدام 7 ادوات رقابية ،وتقديم مقترح لإنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية.

كما شاركت النائبة راجية الفقي ، فى مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفني والمهني .

الادوات الرقابية

كما حصلت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، على الكلمة مرة واحدة داخل الجلسة العامة، وشاركت فى 9 زيارات ميدانية ، إضافة إلى 9 ندوات وفعاليات .

اللجان النوعية

وتقدمت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، بـ 7 طلبات خدمية تمت الموافقة على 3 منهم ،كما حضرت 18 اجتماع باللجان النوعية خلال دور الانعقاد الاول ،من الفصل التشريعي الأول.

رفع دور الانعقاد الاول للشيوخ

وتجدر الإشار إلى أن الرئيس السيسي صدق على رفع دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وأشاد أعضاء المجلس قبل رفع الجلسة، بالدور الذي قام به المجلس، موجهين التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على الجهد الذي يقومون به.

كما أشاد الأعضاء بالتنسيق كافة الملفات بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.