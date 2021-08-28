/647527/منتخب-الشباب-لكرة-الطائرة-يفوز-على-كوبا-في-بطولة-العالم-بإيران

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

والتي من المقرر إقامتها المحدد لها الفترة من 24 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل بإيران، لينجح فى التأهل إلى الدور الثانى.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

حازم أشرف وعمرو أحمد و على وائل وحمزد الصافى ومعاذ مصطفى وزياد أسامة و عبد الرحمن أحمد وحازم إيهاب وأحمد إبراهيم و ياسين محمد ومحمد خالد وأحمد وائل.

بينما بضم الجهاز الفنى، عادل لطفى مديرا فنيا و إسلام على مدرب عام و عبده البحراوى محلل تقنى و محمد محسن طبيبا للفريق .

وتغادر البعثة المصرية إلى إيران، غدا الأحد، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم لكرة الطائرة.

ووقعت منتخب مصر لكرة الطائرة في المجموعة الرابعة للبطولة، والتي تضم كل من: " الأرجنتين و ألمانيا و كوبا و جمهورية الدومينيكان.

غير أن جمهورية الدومينيكان إعتذرت عن المشاركة، وستوزع نقاطهم على المنتخبات الباقية.

البارالمبية

تأهل المنتخب الوطني لرجال كرة الطائرة جلوس، إلى النسخة المقبلة، من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي، وحتى 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

شارك فراعنة كرة الطائرة جلوس 7 مرات في دورات الألعاب البارالمبية، وكانت أول نسخه يشارك فيها المنتخب المصر في بارالمبياد سول 1988، بينما كانت أخر نسخة في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016.

حصل منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس على الميدالية البرونزية، في دورة الألعاب البارالمبية، التي اقيمت في العاصمة البرازيلية ري د ججاميرو عان 2016.

حيث تمكن الفراعنة من التغلب على صاحب الأرض والجمهور منتخب البرازيل، وحقق الفوز عليهم بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتتوج منتخبنا فراعنة كرة الطائرة جلوس، بـ كأس البطولة العربيةـ والتي أقيمت بالقاهرة، خلال الفترة من 23، وحتى 26 من شهر فبراير للعام الماضي، وذلك بعدما حقق الفوز على منتخب العراق بنتيجة 3-0 .

ومن المتوقع أن يحصد منتخب كرة الطائرة ميدالية برونزية على الأقل، حيث أنه أمل البعثة المصرية في التتويج بالميدالية الذهبية.

ويستهل أبناء النيل مبارياتهم بدورة طوكيو 2020، أمام منتخب البوسنة، وفي ثاني مبارياتهم يلتقوا مع صاحب الأرض اليابان، ويختتموا الفراعنة مبارياتهم أمام روسيا.

وجاءت مواعيد مبارياتهم في بارالمبياد طوكيو 2020، كالتالي:

المباراة الثانية: يوم 29 أغسطس، أمام صاحب الأرض اليابان، في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحًا.

المباراة الثالثة: يوم 31 أغسطس، أمام روسيا في تمام الساعة الثالثة صباحا.