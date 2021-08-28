/647530/انتظري-مني-أحلى-مفاجآت-شقيق-بدرية-طلبه-يتوعد-لها-بعد-إعلانها-وفاته

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الفنانة القديرة بدرية طلبة، وشقيقها وليد، اذ أعلنت بدرية عن كتب كتاب ابنه شقيقها الذي توفي، مطالبة الدعاء له ليظهر شقيقها فجأة وينفي تلك الشائعة متوعدا لها بأشياء لن تتوقعها.

دوت الخليج يرصد أزمة بدرية طلبة مع شقيقها

كتب وليد طلبة شقيق بدرية طلبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض اختى منزلة نعي عني أنى أتوفيت والمفروض اللي في النص دي كانت بنتي، وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا شائعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم»

وتابع وليد: «أنتم كلكم ميتين بالنسبة لي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، جايين دلوقتى تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا يا جماعة مليش عيال وعيال مين اللي يعلقوا على شائعة على أبوهم أنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا.. عيال مين اللي أروحلهم تاني أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

شقيق بدرية طلبة يهددها

وهدد وليد شقيقته بدرية، قائلا: «وأنتِ يا فنانة بدرية ميتة بالنسبة لي من زمان.. وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله.. وانتظروا مني أحلى مفاجآت ليكم يا اللي المفروض كلكم أخواتي ومن بطن واحدة انتظروا مني أحلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتوا الحرب معايا».

بدرية طلبة تعلن عن زفاف ابنة شقيقها معلنة عن وفاته

وكانت قد كتبت بدرية طلبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، قائلة: "كبرتي يا قلب عمتو بنت أخويا رحمة الله عليه، وكتب كتابها النهارده، ربنا يخليلك أعمامك وخلانك الرجالة المحترمين سندك وضهرك ويرحم أبوكى برحمته الواسعة، ادعو لمريم ربنا يتمم لها فرحتها وأشوفها أسعد البنات في بيتها الزفاف ٩/٤ عقبال عندكم".