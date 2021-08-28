/647534/مصطفى-الكاظمي-نرفض-استخدام-العراق-ساحة-للصراعات-الدولية

في كلمته الافتتاحية، أكد مصطفي الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد رؤيتنا في تغليب الحوار والشراكات.

وجاء هذا فى كلمته خلال المؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع رئيس الوزراء العراقي، خلال كلمة له في مؤتمر أعمال القمة الدولية والإقليمية في العاصمة العراقية بغداد، واجهنا الكثير من التحديات على مستويات مختلفة.

نرفض استخدام العراق

وقال مصطفي الكاظمي:«نرفض أن يكون العراق منطلقا لأي تهديد لأي جهة، كما نرفض استخدام العراق ساحة للصراعات الدولية والإقليمية.

وأشار الكاظمي، إلي أن المؤتمر يؤكد رغبتنا في استعادة العراق لمكانه الطبيعي.

وأكد الكاظمي، أن القضاء التام على الإرهاب يتطلب مواجهة الظروف والبيئة الحاضنة له.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن القمة التي تعقد في بغداد اليوم تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات، وهي "حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها".

الوفود المشاركة

ومنذ صباح اليوم السبت، بدأت الوفود المشاركة في المؤتمر بالوصول العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووصل الوفد الأردني برئاسة الملك عبد الله الثاني، إلى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في مطار بغداد الدولي.

كما استقبل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد، برئاسة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وصل الجمعة إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الفرنسي.