تكريم الثنائي الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز فى المهرجان القومى للمسرح

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دوت الخليج يرصد تكريم سمير غانم ودلال عبد العزيز في افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري

وقال الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري إن تكريم الراحلين في الدورة المقبلة جاء لرصيدهما المسرحي الفني الكبير وحبهما للمسرح، وتكريم سمير غانم بالتحديد كان مقررًا ومحسومًا مع نهاية الدورة الماضية بسبب بصماته المهمة فى المسرح الكوميدى ولكن القدر منع تكريمه حيا، أما الراحلة دلال عبد العزيز فلها إسهاماتها المعروفة فى مسرحى القطاع العام والخاص، ومن المقرر أن تحضر حفل الافتتاح أسرة الراحلين.

موعد انطلاق المهرجان القومى للمسرح المصري

وكانت قررت اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل والمقرر انعقادها خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبلين مد الفترة الزمنية للعروض المنتجة بحيث تكون من 1 يوليو 2020 حتى 31 أغسطس 2021 بدلاً من 30 يونيو 2021.

ومن المقرر استقبال وتلقي الأعمال المسرحية التى أنتجت خلال الفترة من أول يوليو 2020 وحتى آخر أغسطس 2021 بداية من يوم 10 أغسطس علي أن يكون أخر موعد لتلقى طلبات المشاركة هو نهاية أغسطس الحالي.

وفاة دلال عبدالعزيز وسمير غانم

الجدير بالذكر أنه أعلن الفنان حسن الرداد عن وفاة الفنانة القديرة دلال عبد العزيز مساء يوم السبت الموافق 7 أغسطس من شهر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام"، وشيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز ظهر اليوم التالي من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل، بجانب زوجها الفنان الكبير سمير غانم.

وكان نجم الكوميديا وفطوطة السينما المصرية، الفنان القدير سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الموافق 20 مايو عن عمر يناهز 84 عامًا، إثر إصابته بفيرو كورونا الذى أدى به إلى الإصابة بالفطر الأسود وإحداث خلل في وظائف الكلى، أي قبل شهرين من وفاة الفنانة دلال عبد العزيز التي لم تستطع أن تفارقه حتى بعد مماته لتلحق بع اليوم السبت الموافق 8 من شهر أغسطس تاركين حالة من الحزن على الوسط الفني والجمهور.