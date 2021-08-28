بعد تتويجها اليوم بفضية طوكيو.. كل ما تريد معرفته عن فاطمة عمر.. أعظم رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي.. «محتكرة» الميداليات الذهبية.. شاركت في 6 دورات بارالمبية متتالية

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توجت البطلة المصرية فاطمة عمر بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال بالنسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

ويستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات عن فاطمة عمر:

مسيرة طويلة من النجاح وتحقيق الإنجازات في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، وتمكنت تخطي الكثير من الصعاب حتى وصلت إلى قمة النجاح، واختيرت من ضمن أفضل رافعي الأثقال في تاريخ منافسات اللعبة، وتوجت بأكثر من 30 ميدالية في مختلف البطولات، هذه هي بطلة مصر في رفع الأثقال فاطمة عمر.

البداية والنشأة

ولدت فاطمة عمر في 6 أكتوبر 1973.

وبدأت ممارسة رياضة رفع الأثقال وهي في سن الـ 20، وشاركت في 4 دورات بارالمبية متتالية، تمكنت خلالهم من حصد العديد من الميداليات.

الإنجازات

تمتلك فاطمة عمر مسيرة طويلة من النجاح في رياضة رفع الأثقال البارالمبي، حيث تعد هي أول إمرأة في تاريخ رياضة رفع الأثقال البارلمبي تحصل على 6 ميداليات في دورات الألعاب البارلمبية.

شاركت في بطولة أوروبا المفتوحة عام 1997 والتي أقيمت في سلوفاكيا، وتمكنت خلالها البطلة المصرية في التتويج بالميدالية الذهبية، بعدما حصدت المركز الأول، بعد تمكنها من رفع 100 ك، لتنجح في كسر الرقم العالمي في هذه البطولة، والذي كان مسجل بـ 67 ك.

فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب البارالمبية بسيدني عام 2000.

كما توجت بذهبية بارالمبياد أثينا 2004.

وحققت ذهبية بارالمبياد بكين 2008.

وفي بارالمبياد لندن 2012، حطمت الرقم القياسي العالمي والبارلمبي، بعدما فازت بالميدالية الذهبية للمرة الرابعة على التوالي في دورات الألعاب البارالمبية.

وفي عام 2015، توجت بالميدالية الفضية في بطولة إفريقيا بالكونغو عام 2015.

وحصلت على الذهبية في بطولة العالم بماليزيا، والآن صاحبة الـ 42 عامًا تطمح في المزيد من الميداليات في النسخة القادمة من دورة الألعاب البرالمبية والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو.

تصنيفها كأفضل رياضية في تاريخ رفع الأثقال البارلمبي

قام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بوضع فاطمة عمر في مقدمة أفضل اللاعبات في تاريخ رياضة رفع الأثقال البارلمبي، بعد تتويجها بـ 5 ميداليات بارالمبية، وذلك بالرغم من بدايتها المتاخرة في ممارسة رفع الأثقال. إنجازاتها حققت الأسطورة المصرية فاطمة عمر ميداليات عديدة في منافسات رفع الأثقال، ويأتي على رأسهم الـ 5 ميداليات، التي توجت بهم بطلة مصر في رفع الأثقال خلال دورات الألعاب البارالمبية.

واختتمت إنجازاتها بحصدها للميدالية الفضية في بارالمبياد طوكيو.