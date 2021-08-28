عاجل.. السيسى يوجه رسالة للشعب العراقى: حافظوا على بلادكم

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، رسالة إلى الشعب العراقى قائلا: "إن الشعب الذى يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلا واعدا بفضل أبنائه وسواعدهم وما يحدوهم من أمل وحافز نحو تحقيق غد أفضل".





وتابع: "أؤكد لكم أن فى مصر أخوة حريصين على نهضتكم مرحبين بنقل تجربتهم وخبرتهم فى مجالات مختلفة إيمانا بوحدة المصير والهدف لنسير معا على طريق المستقبل الذى تضيئه إرادتنا وثقتنا فى قدراتنا الصلدة على اجتياز الصعاب أيا كانت". واستطرد: "أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة تاريخ ولديكم تنوع وتعدد اعتبره ثراء كبيرا، حديثى إليكم اليوم بل ندائى إليكم حافظوا على بلادكم ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم وتعاونوا فيما بينكم ومن أجل المستقبل وشاركوا فى اختيار من يقودكم إلى الأمام، الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة فى بناء مستقبل الدول، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة والرقى والتطور والاستقرار والسلام، أدعوا الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد".

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