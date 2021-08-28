عاجل.. السيسى: ندعو مختلف القوى لاحترام العراق وخيارات شعبه

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع على مهامها فى صون أمن واستقرار العراق وصون مقدرات شعبه ووحدة أراضيه.





وأضاف السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، أن مصر ترفض جميع التدخلات الخارجية فى شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه، مؤكدًا أن مصر تدعو مختلف القوى إلى احترام هذا البلد العريق وخيارات شعبه. وأوضح أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يأتى لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة فى العلاقات الدولية، والتى لا خلاف عليها وهى حسن الحوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية وعدم توفير ملاذات أمنة أو أى دعم للجماعات المتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى.

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