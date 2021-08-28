جدة - نرمين السيد - وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لاستقبال الرحلة السياحية.
وأضاف أن تلك الرحلة السياحية هى بداية لتردد عدد من الرحلات المنتظر توافدها على ميناء الإسكندرية خلال الفترة المقبلة لذات الخط الملاحى وعدد من الخطوط الأخرى التى سوف يتم الإعلان عن قدومها تباعاً على مدى الفترة القادمة.
وأشاد شاهين، بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين وزارتى النقل والسياحة فى تنشيط السياحة بمصر لكونه قطاع هام وحيوى وأحد أهم مصادر الدخل القومى خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، صرح أحمد بريقع، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن السفينة القادمة من ميناء هيراكليون باليونان تعد أول سفينة سياحية تصل الإسكندرية منذ مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.
وأوضح أن ميناء الإسكندرية يأتى ضمن عدد محدود من الموانئ حول العالم التى تشهد عودة تردد رحلات السفن السياحية، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تماثل نظيراتها فى الموانئ الأوروبية لمواجهة جائحة كورونا.
كانت منظمة "الميدكروز" المعنية بالسياحة البحرية فى البحر المتوسط والبحار المجاورة اختارت ميناء الإسكندرية ليكون الممثل الرسمى عن الموانئ السياحية المصرية فى عضوية لجنة مواجهة تداعيات أزمة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة منذ مارس 2020.. وصول 178 سائحا لميناء الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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