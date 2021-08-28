الأوقاف: 28 صفحة وموقعا وقناة وتطبيقا لنشر الفكر الوسطى المستنير

جدة - نرمين السيد - والصفحات هى:-
أولًا: الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"
- الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية
https://www.facebook.com/AwkafOnline
- الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف
https://www.facebook.com/prof.mokhtar.gomaa
- صفحة الإعجاز الربانى فى الكون
https://www.facebook.com/e3jazk
- الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
https://www.facebook.com/supreme.islamic.council.eg
- صفحة أطفالنا
https://www.facebook.com/atfalna2030/
- صفحة وعى
https://www.facebook.com/waa33y
- الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية
https://www.facebook.com/awkafacademy
- الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية
https://www.facebook.com/hayatelawqaf/
- الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة
https://www.facebook.com/AlDoahHospital/
- صفحة مجلة الفردوس
https://www.facebook.com/2019mag/
- صفحة عشاق اللغة العربية
https://www.facebook.com/108162944813143
- صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف
https://www.facebook.com/Watania.awka/
- صفحة محبى العالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة
https://www.facebook.com/mokhtargomaalovers
ثانيًا: المواقع التابعة لوزارة الأوقاف
- الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف "أوقاف أونلاين"
http://ar.awkafonline.com/
- الموقع الرسمى لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
https://www.almokhtarone.com/
- الموقع الرسمى للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية
http://islamic-council.net/
- الموقع الرسمى لهيئة الأوقاف المصرية
http://power-drilling.com/demo/
- الموقع الرسمى لأكاديمية الأوقاف الدولية
http://awkafacademy.com/
- الموقع الرسمى للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف
http://el-mahmoudia.com/
ثالثًا: القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على "يوتيوب"
- قناة منبر التجديد
https://www.youtube.com/channel/UCjfQ0SrBRVCYWFoutVRqHqQ
- قناة وزير الأوقاف "Dr.MokhtarGomaa"
https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw
- قناة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
https://www.youtube.com/channel/UCH7JI9a70r0s-ZJcm5dhCCw
رابعًا : الصفحات الرسمية على "تويتر / إنستجرام"
- الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف "تويتر"
https://twitter.com/AwkafOnline
- الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف "تويتر"
https://twitter.com/drmokhtargomaa?s=08
- الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف "إنستجرام"
https://www.instagram.com/drmokhtargomaa/
خامسًا : القنوات الصوتية
- ساوند كلاود
- تليجرام
https://t.me/awlaf
سادسًا : التطبيقات الإلكترونية
- تطبيق وعى لأجهزة الأندرويد
https://play.google.com/store./apps/details?id=io.kodular.mohamedking3785.AwkafLibrary
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: 28 صفحة وموقعا وقناة وتطبيقا لنشر الفكر الوسطى المستنير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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