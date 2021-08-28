ننشر كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمته خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في بغداد، اليوم السبت، متوجهًا بالشكر لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة المنعقد في بغداد، السبت، «يشرفني أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمبادرته بالدعوى لعقد هذا المؤتمر المهم، إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد اليوم مجددًا في العراق بلاد الرافدين».

أضاف: «الأمر الذي يجسد المستوى غير المسبوق لعلاقات الشراكة مع أشقائنا العراقيين، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة سواء على الصعيد الثنائي أو الثلاثي، المصري العراقي الأردني، أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معًا من أن ننطلق نحو آفاق أرحب من الشراكة والتعاون».

تابع: «على نحو يلبي تطلعات شعوبنا استنادًا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة لتحقيق المصالح المتبادلة، وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها».

أوضح: «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لقد واجه العراق إلى جانب دول وشعوب عربية أخرى على مدى السنوات الماضية تأثيرات بالغة السلبية لإرهاب وحروب في سياق شهد تدخلات خارجية متنوعة وذلك في وقت يواجه عالمنا تحديات ذات طابع عالمي، تعني بها شعوب البشرية جمعاء».

استكمل «وتضائل أمام خطورتها الصراعات الدولية أو العرقية أو المذهبية التي تعرفها منطقتنا العربية، فحين نرى ما يلحقه فيروس كورونا، أو تغير المناخ بالعالم وما يمكن أن يمثله من تهديد للأجيال القادمة، فإن علينا أن نتوحد في مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب من شعوبنا باعتماد سياسات تنموية حقيقية تحفظ لنا كوكبنا وبيئتنا».

استطرد: «ولقد باتت شعوب العالم من حولنا تدرس عن قرب تلك التحديات العالمية، وتسعى جاهدة لإيجاد الحلول لها على أسس علمية ويصح في هذا السياق أن يكون لنا إسهامنا الواضح في تقدم البشرية نحو تعزيز قدراتها على مجابهة الواقع وهو ما نؤمن في مصر أنه لا خلاص لنا من دونه».

وقال: «إنني أرى لدى الأشقاء في العراق ذات العزيمة التي تشجعنا على التكاتف معهم تحقيقًا للأهداف السامية وتطلعات الإنسانية الجامعة»، مضيفًا «السادة الحضور، تنظر مصر إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في العراق خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».تابع: «والتي سمحت بنجاح مؤسسات الدولة في التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التي واجهت الشعب العراقي حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من مواجهة الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامي في المنطقة والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطني».

تابع: «وإن تناول ما تحقق من إنجازات لا يكتمل دون التطرق لمجهود تحقيق الإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات وبمختلف القطاعات، الأمر الذي يعكس إصرار الحكومة العراقية على تمهيد الطريق لنقلة نوعية نستشعر قرب انطلاقها من خلال متابعتنا للجهود الدؤوبة في الإعداد المتأني والدقيق لها».

أوضح: «كما نتمنى أيضًا للدولة العراقية بل ونثق في نجاحها الكامل في الوفاء بالاستحقاق الانتخابي القادم بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في التقدم بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي يستحقه».

مضى قائلًا: «من هذا المنطلق تستمر مصر في مساندة ودعم الحكومة العراقية في جميع جهودها الرامية لتحقيق استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي وإيمانًا من جانبنا بحتمية التعاون والتكاتف بين الأشقاء ومنافعه المتعددة فقد جائت إلى التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لتترجم الإرادة السياسية للدول الثلاث إلى واقع ملموس من حيث تعزيز مفهوم العمل المشترك والتشابك بين مصالح شعوبنا من خلال مسارات عملية ومدروسة للتعاون يشعر بها المواطن العراقي، وأشقائه الأردنيون والمصريون».

تابع: «ونأمل أن يتسع ذلك حين تتوفر الظروف الملائمة إلى سائر الشعوب العربية وشعوب المنطقة كافة، وأجدد التأكيد بهذه المناسبة على اعتزامنا المضي قدماً بكل دأب نحو تنفيذ المشروعات المشتركة التي تتم دراستها في إطار الآلية بما يحقق التنمية المأمولة لدولنا».

استكمل: «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، إن مصر تقف سندًا ودعمًا لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها بما يمكنها من الاطلاع لمهامها لصون أمن واستقرار العراق وحماية شعبه ووحدة أراضيه كما ترفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه».

استطرد: «للجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيًا وإقليميًا، من هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية والتي لا خلاف عليها وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع».

أضاف: «ويمثل هذا اللقاء فرصة ينبغي البناء عليها لتبادل وجهات النظر والتشاور واستكشاف أفاق التنسيق بيننا والتي تستلزم التعاون بشكل بناء لمواجهة أزمات اليوم من منظور الواقع الذي نعيشه وليس اتباعًا لتطلعات غير مشروعة تصطدم بقواعد القانون الدولي ولا تحترم إرادة الشعوب وخياراتها السياسية وحقها في تقرير مصيرها».

أوضح: «أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، لا يعني في ختام كلمتي إلا أن أجدد الشكر لدولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على عقد هذا المؤتمر، كما أود أن أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق فأقول إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبل واعدًا بفضل أبنائه وسواعدهم، ما يمثل أملًا وحافز نحو تحقيق غدًا أفضل».

قال: «أؤكد لكم أن في مصر أخوة حريصون على علاقتكم مرحبين بنقل خبرات مختلفة إيمانًا بوحدة المصير والهدف لنسير معًا على طريق المستقبل الذي يتضيئه إرادتنا وثقتنا في قدراتنا الصلبة على اجتياز الصعاب أيًا كانت».

ووجه رسالة للشعب العراقي: «دولة رئيس الوزراء اسمحوا لي أن أوجه حديثي إلى الشعب العراقي العظيم، أيها الشعب العظيم أنتم أمة عريقة ذات مكانة وحضارة وتاريخ ولديكم تنوع وتعداد وتعدد أعتبره ثراءًا كبيرًا حديثي إليكم اليوم بل ندائي إليكم حافظوا على بلادكم ابنو وعمروا وتعاونوا وشاركوا، ابنوا مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، عمروا مدنكم ومزارعكم ومصانعكم، تعاونوا فينا بينكم من أجل المستقبل، شاركوا في اختيار من يقودكم إلى الأمام».

اختتم: «الانتخابات مسؤولية شعبية عظيمة في بناء مستقبل الدول، أيها الشعب العظيم يستحق العراق، بكم المكانة الرفيعة، والرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام، أدعوا الله لنا ولكم بالتوفيق والسلام، شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».