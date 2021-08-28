/647544/ماكرون-المنطقة-بحاجة-لتنسيق-جهودها-وأن-يتحدث-الجميع-معا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العديد من دول المنطقة عانت كثيرا من أزمة اللجوء من سوريا.
وتابع ماكرون، خلال كلمة له في مؤتمر التعاون والشراكة في العاصمة العراقية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معا، وأن الإرهاب ما زال موجودا في العراق وسوريا وباقون لمكافحته.
ماكرون: المنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معًا
وأكد ماكرون، أن مشاركتنا بمؤتمر بغداد أوضح دليل علي وقوفنا إلي جانب العراق.
وأشار ماكرون، إلي أن واجبنا أن نفتح الأبواب أمام مستقبل الشباب في المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: المنطقة بحاجة لتنسيق جهودها وأن يتحدث الجميع معًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.