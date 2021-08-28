/647549/الشوط-الأول-مانشستر-سيتي-يسحق-أرسنال-بثلاثية-في-البريميرليج-فيديو

انتهى الشوط الأول من مباراة فريق مانشستر سيتي وأرسنال، بتقدم السيتيسينز بهدفين دون رد، في المواجهة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

لمشاهدة الهدف الأول اضغط https://twitter.com/cafcl_4/status/1431582248038510594?s=20

لمشاهدة الهدف الثاني اضغط

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمي: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، إيميريك لابورت وجواو كانسلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، رودريجو هيرنانديز وبيرناردو سيلفا.

الهجوم: جاك جراليش، فيران توريس وجابرييل جيسوس.

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: لينو.

خط الدفاع: كولاسيناك، تشامبرز، هولدنج، سيدريك.

خط الوسط: تيرني، تشاكا، ساكا، أوديجارد، سميث روي.

خط الهجوم: أوباميانج.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراته الأولى أمام توتنهام بهدف نظيف، ثم اكتسح فريق نورويتش سيتي بخماسية في ثاني مبارياته بالبريميرليج، بينما أرسنال لم يحقق الفوز في أي مباراة، حيث تعرض للهزيمة في الجولتين السابقتين.

تجديد عقد تشاكا

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد تعاقد لاعبه السويسري جرانيت تشاكا، أمس الثلاثاء.

وكتب تشاكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" عقب تمديد تعاقده مع آرسنال، قائلاً: " الوطن هو حيث القلب، فخور حقًا بتمديد إقامتي في آرسنال ".

وإنضم اللاعب صاحب الـ28 عاماً لصفوف أرسنال في صيف 2016 قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 35 مليون يورو، وخاض مع آرسنال 222 مباراة في مختلف المنافسات، وأحرز 13 هدف وقام بصناعة 20 آخرين وحصد 4 بطولات.

ولم يتم الكشف عن مدة التجديد حتي الآن ومن المتوقع أن يعلن النادى عن ذلك في بيان رسمي.

ويحتل آرسنال المركز التاسع عشر بعد أول جولتين من البريميرليج، دون أي رصيد من النقاط بعد خسارة الجولتين.

يذكر أن الفريق سيواجه وست بروميتش في كأس الرابطة ثم يصطدم بمانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة الثالثة للبريميرليج.

انتهت مباراة تشيلسي وأرسنال، بنتيجة 2/0 لصالح البلوز، في المواجهة التي جمعهتم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وانطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، من على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن.