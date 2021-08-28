/647550/الرئيس-السيسي-العراق-حقق-إنجازات-كبيرة-أبرزها-دحر-الإرهاب-والحفاظ-على-وحدتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة اليوم السبت: "علينا الانطلاق إلى آفاق أرحب للتعاون وفق روابط قوية لتحقيق المصالح المتبادلة".

وأضاف الرئيس السيسي أن" العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية وإرهابا وتدخلات خارجية وتحديات خطيرة جلبت له المعاناة".

الرئيس السيسي: العراق حقق إنجازات كبيرة أبرزها دحر الإرهاب

وأوضح "علينا أن نتوحد باعتماد سياسات تنموية موحدة لإيجاد حلول، وعلينا أن تكون لنا إسهامات من أجل مواجهة ما يهدد مستقبل الشباب".

وتابع أن "العراق حقق إنجازات كبيرة أبرزها دحر الإرهاب والحفاظ على وحدة العراق، ونثق بخطوات العراق في إجراء الانتخابات المقبلة ونحن ندعم استقرار العراق ودوره العربي والإقليمي، وهو ما نعمل عليه في التعاون الثلاثي المشترك بين مصر والعراق والأردن".

وقال: "مستعدون لدعم جهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار، ورفض التدخلات الخارجية واحترام سيادة العراق، وتقوية الدولة ومؤسساتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع: "علينا أن نقف جميعا سندا ودعما للعراق نحو تقوية الدولة وأن الشعب العراقي الذي يملك هذه الحضارة العريقة سيحقق الغد الأفضل، وأن مصر حريصة على نقل تجربتها للعراق لتحقيق مستقبل واحد وتجاوز الصعاب".

وخاطب الشعب العراقي "إنكم دولة عريقة.. والانتخابات مسؤوليتكم لتحقيق الأمن والاستقرار".