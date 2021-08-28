في يوم..أغنية «طالعة موضة» لمحمد حماقي تكسر حاجز المليون مشاهدة

/647553/في--يومأغنية-طالعة-موضة-لمحمد-حماقي-تكسر-حاجز-المليون-مشاهدة

يواصل الفنان محمد حماقي تألقه من خلال تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «يا فاتني» اذ أنه يستطيع بكل أغنيها يطرحها حديثا أن يحقق مشاهدات عريمة منذ أول لحظة من طرحها، كان أخرهم أغنية «طالعة موضة»

دوت الخليج يرصد تألق حماقي بأغنية طالعة موضة

وطرح الفنان محمد حماقي أغنيته الجديدة «طالعة موضة» في يوم 26 من شهر أغسطس، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني”، وهي من كلمات تامر حسين ، توزيع أحمد ابراهيم ، ألحان تامر علي، ماستر طارق مدكور، واستطاع العمل كسر حاجز المليون مشاهدة بعد يوم واحد فقط من طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، كما تصدر تريند رقم 5.

كلمات أغنية «طالعة موضة»

وتقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها، عيونها الحلوة مميزينها ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة ماعرفش جايبة الجمال ده منين ده جمالها طالع موضة براءتها مش موجودة وفي الرقة مش هتلاقي اتنين تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا عليها رمش زي السهم وضحكتها أصلاً وهم دي اللي مافيش فيها غلطة تجنن .. من الآخر دي فلتة ياما قصادها أنا اتوترت وياما في الكلام كتّرت علشان تفضل شوية”.

أغنية «زيها مين» تتخطى الـ14 مليون مشاهدة في أسبوعين

وافتتح الفنان محمد حماقي ألبومه الجديد بأغنية «زيها مين» وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والتي استطاعت في أول اسبوع من طرحها عبر فناة اليوتيوب أن تكسر حاجز الـ8 مليون مشاهدة، تريند رقم 3 على موقع يوتيوب، لتصل بعد أسبوعين إلى 14 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية: “حلوة وبتحلي أي مكان بتنوره، والله ما تلاقوا زيها، لفوا الدنيا ودوروا، دي جمالها معدي واللي يشوفه بيقدره، والله ما تلاقوا زيها، زيها مين بتهزروا، تؤمر تتأمر ماهي دي اللي عليها منمر، طبعًا حقها تدلع، تتبغدد قوي تتدلع، قصاد الغمزة إحنا تلامذة، قصاد الماشية إحنا الحاشية، ودي السلطانة وتتسلطن نغني معاها ونتسلطن.”.