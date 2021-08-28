/647556/الأدوات-المنزلية-تدشين-مصنع-جديد-لإنتاج-أدوات-المائدة-بـ80-مليون-جنيه-في-صعيد-مصر

- الطحاوي: التنمية الصناعية تساعدنا بقوة للتحول للتصنيع بديلا للاستيراد

كشف فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس شركة القلعة الأوربية لأدوات المائدة، عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تبلغ 80 مليون جنيه من خلال إنشاء مصنع بمدينة المنيا الجديدة على مساحة 40 ألف متر يبدأ إنتاجه مع بداية عام 2022.

دوت الخليج يرد في السطور التالية تفاصيل ضخ استثمارات جديدة في القطاع بقيمة تبلغ 80 مليون جنيه

أشار "الطحاوي"، إلى أن حلم إنشاء المجمع الصناعي لإنتاج الأدوات المنزلية محليًا بمدينة المنيا الحديدة قارب أن يري النور رغم الصعاب لكي نتحول من الاستيراد إلى التصنيع، وهو ما تحقق بفضل التعاون الكبير والتسهيلات الممنوحة من قبل مسئولي هيئة التنمية الصناعية.

توفير 450 فرصة عمل مباشرة

وأعلن "الطحاوي"، أن المصنع الجديد سيضم في المرحلة الأول خط إنتاج أدوات مائدة من البورسلين بطاقة تتراوح ما بين 300-400 طن شهريًا، كما أنه سساهم في توفير نحو 450 فرصة عمل مباشرة، كاشفًا أنه تم البدء في استئناف العمل في موقع المشروع واستمرار عمليات بناء البنية التحتية للمصنع، مضيفا أن المشروع تعرض للتوقف فترة نتيجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصنع سيتم تمويلها ذاتيًا، ويجري حاليا تنفيذ دراسة متأنية لبعض المنتجات الأخرى التي من المستهدف انتاجها بالمصنع وهي منتجات يتم استيرادها من الخارج، وستكون منتجات تُصنع محليًا لأول مرة.

وأوضح "الطحاوي"، أن مصر تحتاج إلى كميات ضخمة من البورسلين حيث يصل الاستهلاك الشهري لنحو 11 ألف طن، بينما يصل إجمالي ما يتم انتاجه في مصر لنحو 2500 طن، ويتم استيراد نحو 1500 طن، بما يعني وجود فجوة ضخمة ما بين العرض والطلب تصل لـ 7 آلاف طن.

ولفت إلى أن هناك تسهيلات كثيرة من هيئة التنمية الصناعية، من أجل تشغيل المجمع، حيث وافقت الهيئة على إعطاء مهلة للمستثمرين لاستكمال المصانع، موجها الشكر للواء محمد الزلاط رئيس الهيئة والفريق المعاون له، والذي وجه بحل كل المشكلات التي تواجه المجمع من أجل بدء الإنتاج.

الاستثمار الصناعي فرصة يحب الإستفادة منها

قال "الطحاوي"، إن الدولة تساعد في التشجيع علي الاستثمار الصناعي، وهي فرصة يجب الإستفادة منها خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية في أسعار الشحن ومدد الشحن الطويلة.

ومن جهته، كشف شريف عبد المنعم، سكرتير شعبة الأدوات المنزلية، أنه تم إستئناف الأعمال في مصنع صن رايز "تحت الإنشاء" في مدينة المنيا الجديدة، وذلك بعد فترة توقف بسبب كورونا والأزمات المتتالية، وهو ما دفعنا إلى التوقف، موضحًا أن هيئة التنمية الصناعية أبدت مساعدتها ومساندتها لأي مستثمر جاد ولكن حدثت له معوقات بأسباب قهرية.

وقال محمد حسين، مالك مصنع ايميكس جروب "تحت الإنشاء": إننا تعرضنا لضغوط كبيرة بسبب أزمة كورونا وتبعاتها واضطرتنا الظروف لإعادة الدراسات والتكاليف أكثر من مرة، حيث زاد شحن الكونتر الواحد من ٢٥٠٠ دولار قبل تداعيات فيروس كورونا إلى ٢٠ ألف دولار حاليًا، مشيرا إلى ارتفاعات المواد الخام بشكل كبير، وهو ما دفعنا إلى التوقف لإعادة الدراسات والتخطيط العام ورغم فترة السماح المجانية من الحكومة الممثلة في ٤ اشهر ألا أنها كانت غير كافية، خاصة أن الأزمة امتدت لما يزيد عن عام كامل وبالرغم من ذالك توجهنا إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وطرحنا الأمر وكانت الهيئة علي قدر المسئولية وقدم اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة وفريق العمل كل التيسيرات لنا ولأي مستثمر جاد يريد العمل والتصنيع.