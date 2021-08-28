/647557/أبرز-رسائل-الزعماء-في-مؤتمر-قمة-بغداد-للتعاون-والشراكة

بدأت في بغداد ظهر اليوم السبت وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول عربية وأجنبية ومنظمات عربية ودولية، ويرصد لكم موقع دوت الخليج أبرز الرسائل التي جاءت في القمة.

مصطفى الكاظمي

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية. وأضاف أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق.وتابع الكاظمي أن «العراق واجه تحديات خطيرة.. وهذا المؤتمر هو رسالة دعم للعراق ويعقد في ظرف حساس وتاريخي». مضيفا أن «العراق يسعى لإقامة أفضل العلاقات وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول أو منطلقا للاعتداء على الآخرين.

الملك عبداللهمن جانبه، قال الملك عبد الله الثاني ملك الاردن في كلمته خلال المؤتمر إن «اجتماعنا في بغداد يعكس الحرص على سيادة القانون وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للعراق.

وأضاف أن «العراق يعمل منذ سنوات على بناء دولة الدستور». وتابع «علينا دعم العراق لتحقيق الاستقرار.وأشار إلى أن «المؤتمر يأتي في ظل تطورات دولية.. وعلينا العمل على تعزيز التعاون والتكامل والشراكة لتحقيق المصلحة للجميع، وأن دعم العراق من ضمن اولوياتنا.

وبالإضافة إلى العاهل الأردني، يشارك في المؤتمر أيضا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

الأمير فيصل بن فرحان

ويرأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وفد بلاده في المؤتمر.

وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن القيادة في السعودية لا تدخر جهدًا في دعم العراق على كافة الأصعدة.

جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة».

وتابع الأمير فيصل بن فرحان، أن الاجتماع يتزامن مع تحديات تتطلب منا رفع مستوى التنسيق.

وأكد أن السعودية تدعم حكومة الكاظمي بما يضمن استقرار العراق، والمملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق.

وأشار الأمير فيصل، إلي أن الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية.

وثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات، مؤكدا أن السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف.

كما يشارك في القمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. بينما أوفدت إيران وزير خارجيها أمير عبد اللهيان للمشاركة في القمة.

حسين أمير عبداللهيان

قال وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده تدعم وحدة واستقلال العراق ومكانته الإقليمية.

جاء هذا خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع وزير خارجية إيران، أن العراق الجديد المتحرر من الإرهاب بحاجة لإعادة الإعمار، مؤكدا أن العراق يلعب دورا مهما في المنطقة.

وأكد عبداللهيان، أن ظهور داعش من أكبر المخاطر التي تعرضت لها المنطقة، مشيرا إلى أننا قدمنا المساعدة للعراق في مكافحة الإرهاب، والعراق عانى كثيرا بسبب الجماعات الإرهابية.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني، الوجود الأمريكي في العراق أبرز أسباب الانفلات الأمني.