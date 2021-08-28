تدهور الحالة الصحية لنضال الشافعي..ومنتج «ميني بار» يخلي مسؤوليته

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تعرض الفنان نضال الشافعي في الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجأة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم "ميني بار"، وتعرض أثناء التصوير لإنفجار في القولون نقل على إثره أحد المستشفيات في المهندسين.

دوت الخليج يكشف تطوات الحالة الصحية لنضال الشافعي

وشهدت الحالة الصحية لنضال الشافعي تدهورا كبيرا إثر معاناته من الصديد في موضع جرح عملية ثقب القولون التي أجراها قبل أيام، مما استدعى إعادة وضعه تحت الرعاية الطبية في قسم العناية المركزة، اذ انه عانى يوم الخميس الماضي من ارتفاع مفاجأ في درجة الحرار وفقا لما صرحت به زوجته.

منتج فيلم «ميني بار» ينفي تسببه في حدوث أزمة نضال الشافعي

وكشف المنتج مدحت سعد منتج فيلم «ميني بار» عن ماحدث بينه وبين نضال الشافعي في أخر جمعت له قبل أزمة الأخير، قائل: “الكواليس الداخلية لا يعرفها غير أنا ونضال والناس المقربين لنا جداً، جمعتني آخر ليلة مع نضال قبل ذهابه للوكيشن الثاني للتصوير حيث شعوره ببعض الإعياء، حيث إن إصابته بثقب في القولون ليس له دخل بها"، وذلك من خلال مداخلة مع برنامج et بالعربي.

فيلم « ميني بار» سبب أزمة نضال الشافعي

وكانت قد صرحت زوجة نضال الشافعي لأحد المصادر أن إصابته جاءت بسبب عصبينة في فيلمه الأخير الذي كان يصوره قبل أزمته الصحية وهو فيلم ميني بار.

تدور أحداث فيلم « ميني بار» بالمرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي وغيرها.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الأبطال منهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.