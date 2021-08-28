صور.. صناع الخير وبنك مصر للتنمية ينظمان قافلة للعيون بمحافظة الغربية

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة بنك مصر للتنمية، قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية المعتمدية بالمحلة الكبرى ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى برعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ومتابعة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





وأعلن هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير، أن قافلة المؤسسة ومؤسسة بنك مصر للتنمية نجحت فى تقديم خدماتها الطبية النوعية فى مجال أمراض العيون لـ536 من أهالى قرية المعتمدية والقرى المجاورة بمركز المحلة الكبرى، وتشخيص احتياج 128 من الأهالى لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة سيتم إجراءها بالمجان لغير القادرين قريبا.

وأضاف عبدالفتاح، أن القافلة قدمت قطرات علاجية لـ388 من الأهالى ممن تم توقيع الكشف عليهم، كما تم تشخيص احتياج 288 مواطنا لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات وإتاحة فرص اختيار كل مواطن لنظارته الطبية التى يريد من حيث الشكل واللون تمهيدا لتسليمها لهم قريبا.

من جانبها أكدت هناء البورينى، مديرة مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، أن المؤسسة ومن خلال الشراكة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية تسعى للوصول بالخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال محاربة العمى إلى كل مصرى غير قادر فى محل إقامته وتقديم هذه الخدمات بالمجان تماما من أجل تغيير إيجابى حقيقى فى خريطة انتشار أمراض العيون فى مصر والقضاء بشكل فعلى على مسببات العمى لدى الكثير من المصريين غير القادرين.

يذكر أن قوافل صناع الخير ومؤسسة بنك مصر للتنمية بمحافظة الغربية، شهدت إشادة من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أثناء تفقده للقافلة التى سبق للمؤسستين تنظيمها بقرية بلاى مركز السنطة كما تواصل المؤسستين جهودهما لمحاربة العمى من خلال الإستمرار فى تنظيم القوافل الطبية المتخصصة وتسليم النظارات الطبية وإجراء عمليات جراحات العيون بالمجان لغير القادرين.