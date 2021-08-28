فيديو.. وزير الأوقاف يشرح الفرق بين «إن» النافية و«إن» الجازمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح فى فيديو، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن هناك فرقا واضحا بين "إن" النافية و"إن" الجازمة، مضيفا: "إن النافية تكون على الأسماء، وتعمل عمل "ليس" فترفع الاسم وتنصب الخبر".

ودلل بقول الشاعر: "إن المرأُ ميتا" و"إن" هنا نافية عاملة عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر.

وقال: "إن" الجازمة فهى أداة شرط تجزم فعلين، مدللا: "إن تجتهد تنجح"، وإعرابها: "إن" أداة شرط تجزم فعلين، تجتهد: فعل الشرط مجزوم بـ إن وعلامة جزمه السكون، تنجح: جواب الشرط مجزوم بـ إن وعلامة جزمه السكون.