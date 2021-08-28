صور.. اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - اعتمد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية "الدور الثانى" للعام الدراسى 2020 /2021، بنسبة نجاح بلغت 82.6% وبذلك تكون نسبة النجاح فى الدورين معاً 95.3 %.





كما اعتمد الشريف، نتائج امتحانات الدور الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى "المكفوفين" بنسبة نجاح 100%، و"الصم وضعاف السمع" بنسبة نجاح 100%، و"المهنى" بنسبة نجاح 100%. وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين ووجههم بضرورة بذل المزيد من الجهد لمداومة النجاح، متمنيا لهم دوام التفوق فى سائر مراحل حياتهم الدراسية. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

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