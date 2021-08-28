فيديو.. وزير الأوقاف: الإسلام دين رحمة ورفق

جدة - نرمين السيد - وأضاف مختار جمعة، فى مقطع فيديو نشره عبر قناته بموقع "يوتيوب"، اليوم السبت، أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للعالمين، مشيرا إلى قول الله تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".
وشدد على أن الأمة الإسلامية مطالبة بأن تحمل رسالة نبيها، وتتعامل برفق ولين، لافتًا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به".
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