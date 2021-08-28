الأحد.. بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 أغسطس، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م.
وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسجيلَ إلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو جيد جدًّا.
وطالبت الجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.
وشددت جامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية.
وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع بوابة الأزهر.
وأوضح المركز الإعلامي أنه على الطلاب التقدم للكليات التى سجلوا فيها للاختبار حتى يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر، ولن تجري بعد ذلك أية اختبارات قبول للمتقدمين.
وأضاف المركز الإعلامي أنه على الراغبين سرعة سداد الرسوم المقررة عن طريق خدمة فوري، والتوجه إلى مقار الكليات، لافتًا إلى أن اختبارات كلية التربية الرياضية تبدأ فى السادسة صباحًا، وعلى الطلاب مراعاة ذلك.
ونوَّه المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بأن اختبارات القدرات هذا العام تتم قبل التقدم لتنسيق الكليات، وشدد على الطلاب مراعاة ذلك.
ومن جهة أخرى يواصل قطاع المعاهد تلقى الطعون وقد صرح سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بأن عدد طلبات الطعون على امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الأول، والتي تلقتها مقرات الطعون بالمناطق الأزهرية بكافة المحافظات بلغ حتى اليوم 19344 طعنا في مختلف المواد الدراسية.
وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن المواد العلمية والثقافية جاءت في صدارة طلبات الطعون التي تقدم بها طلاب الثانوية الأزهرية، حيث بلغت عدد طلبات الطعون في مادة الأحياء 3026 طعنا ، والفيزياء 2708، والكمياء 2178 ، تلاها مادتي اللغة الإنجليزية والنحو، حيث بلغ عدد الطعون في مادة اللغة الإنجليزية 1735، والنحو 1537، فيما بلغت نسب طلبات الطعون في باقي المواد اقل من 1000 طلب في كل مادة، وذلك علي مستوي كافة المحافظات.
وأشار الدكتور سلامة داود أن الإدارات المعنية بفحص طلبات الطعون قد بدأت بالفعل في إطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم في المواد التى يتشككون في نتائجها، وذلك من خلال مكاتب الطعون المنتشرة في المناطق الأزهرية بالمحافظات التابع لها الطالب علي مستوى الجمهورية.
ووجه رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رسالة طمأنه للطلاب؛ أن الأزهر حريص على مستقبل أبنائه الطلاب، وأن عملية إعادة التصحيح سوف تتم بحيادية تامة مع الالتزام بكافة الضمانات التي تحفظ حقوق أبنائنا وبناتنا طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لكافة مكاتب الطعون بكافة المحافظات بإعطاء الفرصة كاملة للطالب حتى يتأكد من ورقة إجابته ودقة نتيجته، حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
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