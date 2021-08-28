الأحد.. بدء التسجيل الإلكتروني لتنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر أنه تقرر البدء في فتح باب تنسيق المدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم إلكترونيًّا بداية من غدٍ الأحد 29 أغسطس، وحتى الخميس المقبل الموافق 2 من سبتمبر 2021م. وأوضحت جامعة الأزهر، أن التسجيلَ إلكتروني من خلال موقع خدمات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح لطلاب وطالبات فرق النقل والفرق النهائية، شريطة النجاح والحصول على تقدير: ممتاز، أو جيد جدًّا. وطالبت الجامعة الأزهر الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا. وشددت جامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية. وشدد المركز الإعلامي بجامعة الأزهر على أن الحصول على اللقاح شرط من شروط السكن في المدينة الجامعية، وليس شرطًا من شروط التسجيل الإلكتروني، علمًا بأن التسجيل في المدن الجامعية والتفاصيل متاحه من خلال الموقع بوابة الأزهر.

وأوضح المركز الإعلامي أنه على الطلاب التقدم للكليات التى سجلوا فيها للاختبار حتى يوم الخميس القادم الموافق 2 سبتمبر، ولن تجري بعد ذلك أية اختبارات قبول للمتقدمين. وأضاف المركز الإعلامي أنه على الراغبين سرعة سداد الرسوم المقررة عن طريق خدمة فوري، والتوجه إلى مقار الكليات، لافتًا إلى أن اختبارات كلية التربية الرياضية تبدأ فى السادسة صباحًا، وعلى الطلاب مراعاة ذلك. ونوَّه المركز الإعلامي بجامعة الأزهر بأن اختبارات القدرات هذا العام تتم قبل التقدم لتنسيق الكليات، وشدد على الطلاب مراعاة ذلك.