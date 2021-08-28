/647564/منتخب-السلة-يخسر-أمام-غينيا--فى-بطولة-الأفروباسكت

تلقي المنتخب الوطني لكرة السلة خسارة كبيره أمام غنيا في اخر لقاءات المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا، المقامة بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصل:

الجدير بالذكر أن قد فازوا في الجولة الأولى على منتخب إفريقيا الوسطى، بنتيجة (72-56)، قبل أن يخسروا أمام تونس 87-81.

ويترقب المنتخب الوطني نتيجة مباراة تونس وإفريقيا الوسطى، التي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم، لتحديد الفرق الصاعدة عن المجموعة.

يذكر أنه تم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بحيث يصعد أصحاب المركز الأول مباشرةً إلى ربع نهائي المسابقة، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث مواجهات مؤهلة لهذا الدور.

وكان منتخب مصر لكرة السلة للناشئات، قد خسر نهائي البطولة الأفريقية التي التي أقيمت مؤخراً بمصر، وحسم لقبها المنتخب المالي، عقب الفوز على ناشئات مصر بنتيجة 68-65، وضمن المنتخبان التأهل لمنافسات كأس العالم تحت 18 عاما، التي ستقام في المجر 2022.

موعد قرعة بطولة كأس مصر لكرة السلة

قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة، بإرسال خطابا إلى الأندية تخبرهم فيه بالاستقرار على يوم السبت الموافق 11 سبتمبر لأجراء قرعة بطولة كأس مصر للرجال وللسيدات.

وتقام قرعة كأس مصر للسيدات في تمام الساعة الثانية ظهرًا، على أن تقام قرعة كأس مصر للرجال في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

يذكر أن فريق الاتحاد السكندي هو حامل لقب البطولة على صعيد الرجال في النسخة الأخيرة لها، وعلى صعيد السيدات، الأهلي.

مشوار منتخب مصر في تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية

استطاع منتخب مصر لسيدات كرة السلة التغلب على منتخب جنوب السودان في أولى مبارياته في الدور التمهيدي من تصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 95/65 لصالح منتخبنا الوطني، ثم حقق الفوز على منتخب رواندا في ثاني مبارياته والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وانتهت المباراة بنتيجة 71/59.

تضم قائمة منتخب الفراعنة في تلك البطولة كلا من:

“إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي ، يوسف شحاتة – عمر عزب – أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام ، احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد”.