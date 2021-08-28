فرح الزاهد بعد تعرضها لحادث سير «شكرا لسؤالكم أنا بخير»

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دوت الخليج يرصد رسالة فرح الزاهد للجمهور بعد تعرضها لحادث سير

توجهت فرح الزاهد بالشكر لكل من حرص على السؤال عنها وعلى الطمأنة عن صحتها، مشيرة إلى أنها بخير للغاية ولم يصيبها أي مكروه، فكتب عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلة: “بشكر كل الناس اللي حاولت تطمئن عليّا، أنا بخير الحمد لله، خدوش بسيطة فقط فيّا، وبجد رغم بشاعة الموقف إلا أنني مبسوطة من حب الناس وخوفهم عليّا، الحمد لله محدش اتأذى من الحادثة".

وكانت قد كشف الزاهد عن تعرضها لحادث سير قائلة: ““حدث هذا اليوم، والحمد لله أننا جميعًا بأمان أنا ومن كانوا فى السيارة الأخرى أيضًا، أنا لست من البنات الذين ينشرون الحوادث أو المشاكل ومثل هذه الأشياء، ولكن هذا الحادث كان خطيرًا اليوم وعلينا جميعًا إن نأخذ حذرنا، وأتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير بالنسبة لي، وأشكر الله من كل قلبي أنني بخير وأن هذا الحادث مر بسلام إلى حدٍ ما”

فرح الزاهد تعاني من الوسواس القهري

وسبق وأن كشفت الفنانة فرح الزاهد لأول مرة عن معانتها من مرض نفسي مرعب مشيرة إلى الحديث عن تفاصيله من خلال برنامج معكم منى الشاذلي الذي سيعرض اليوم على قناة mbc مصر، وكتبت فرح الزاهد عبر خاصية استوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” كاشفة عن تفاصيل مرضها، مسلطة الضوء على الصعوبات التي واجهتها ومعانتها مع هذا المرض، فقالت: “رحلتي مع اضطراب الوسواس القهري OCD لم تكن سهلة أبدًا، كما يعتقد معظمكم فهي كابوس حقيقي أعيشه في حياتي اليومية، وهذا أقل ما يمكنني قوله”.

وتابعت موضحة هدفها من الحديث عن هذا المرض: “رسالتي وراء مشاركة رحلتي مع مثل هذا الاضطراب هي تشجيع أي شخص قد يواجه أي نوع من الأمراض العقلية، أو أي اضطراب نفسي خاصة الوسواس القهري على اتخاذ خطوة للأمام في محاولة ولو لمرة لوضع حد لمثل هذه الأفكار القاتلة والمعذبة ورسالتي تقول لأي شخص يعاني من الوسواس القهري أشعر بك وأنا أعلم أنه أمر مخيف، ومن الصعب جدًا الوجود مع مثل هذه الأفكار والأفعال غير المعقولة، لكنك تستحق أن تكون سعيدًا فأنت تستحق الحياة”.