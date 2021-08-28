القصة الكاملة لأزمة نضال الشافعي مع منتج فيلم «ميني بار»

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دوت الخليج يكشف القصة الكاملة لأزمة نضال الشافعي ومنتج فيلم ميني بار

خضع نضال لعملية جراحية في القولون استمرت لأكثر من أربع ساعات في يوم السبت الماضي، وكان قد كشف الأطباء المعالجون له بأنهم حاولوا من قبل خضوعه للعملية الجراحية إنقاذ الموقف بدون إجراء عمليات ولكن المسألة فشلت خصوصاً أنه تعرض لثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

منتج ميني بار سبب مرض نضال الشافعي

جاء ذلك بعد أن انفعل على منتج فيلمه الجديد ميني بار، وهو المنتج مدحت سعد، بسبب عدم التزامه بالوعود التي وعدها لنضال قبل عودة التصوير مرة أخرى، وكان أبرزها زيادة الميزانية المخصصة للديكورات ومستلزمات التصوير من أجل تقديم جودة أفضل للفيلم، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية من أجور النجوم والفنانين المشاركين في العمل، ولكن المنتج لم يلتزم بأي شيء من ذلك وبمجرد عودة التصوير بدأ يتهرب من كل الوعود، فضللا عن قيام المنتج بتكثيف ساعات التصوير بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى إصابة نضال وكل فريق العمل بحالة إرهاق شديدة، وهي ما أثرت أيضاً على الحالة الصحية التي وصل لها نضال حالياً.

نضال الشافعي يتقدم بشكوى ضد مدحت سعد

وأعلن الفنان نضال الشافعي، إنه سيتقدم بشكوى للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ضد منتج فيلمه الجديد ميني بار، المتسبب في انفعاله وانفجار إحدى زوائده القولونية ثم إجراء جراحة عاجلة، وذلك بعد خروجه من المستشفى.

مدحت سعد يرد على اتهامات نضال الشافعي

وحص المنتج مدحت سعد على الرد على اتهامات نضال الشافعي قائلا: “الراجل بيني وبينه صداقة والوسط بيبقى مليان أقاويل وإشاعات، الكواليس الداخلية ما حدش يعرفها غير أنا ونضال والناس المقربين لينا قوي.. ومكنش في حاجة بينا وبين نضال هو ماشي من عندي زي الفل هو ورجالته من كوافير وماكيير، وصل اللوكيشن التاني حصل دا ودا أقدار، واللي أعرفه إن نضال كان بيشتكي وتعبان من شهرين، ممكن الضغوط النفسية والعصبية زادت من الشغل”.

وتابع سعد موضحا: “كان بيني وبين نضال تفاصيل خاصة لكني هضطر أقولها عشان حاسس إني مظلوم، أنا كنت مواعد نضال أروحله اللوكيشن التاني عشان دفعة الفلوس لكن سمعت أنه تعبان، وأنا بطمن عليه وروحتله المستشفى وأي أمور مادية اللي يقدرني عليه بعمله”.

أما عن زيارته لنضال الشافعي بالمستشفى، فقال: “اللي بيني وبين الراجل كل خير، مفيش عداء، كده كده أنا ليا شغل وهو ليه فلوس.. وكله تمام لما يقوم بالسلامة هيرجع يكلم فيلمه لأنه فيلمه، وأي أمور مادية هتتحل.. أنا معنديش حد مبياخدش حقوقه المادية” ، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية للإطمئنان بصفة مستمرة على صحة النجم نضال الشافعى للمرور من هذه المحنة على خير وسلام.

أبطال فيلم ميني بار

الجدير بالذكر أنه يشارك بفيلم ميني بار مجموعة من الأبطال منهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.