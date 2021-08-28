/647572/آية-مدني-زيارة-السيسي-للعراق-تؤكد-حرص-مصر-على-دعم-التضامن-العربي

قالت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق ومشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربي من خلال دعمها واحترامها لسيادة العراق والعمل على عودة قوتها الاقليمية مرة أخرى بعد التأثيرات السلبية التي واجهتها السنوات الأخيرة.

دوت الخليج مصر يرصد تعليق آية مدني بشأن زيارة الرئيس للعراق

العراق ومصر

وأضافت مدني، في بيان لها، أن مؤتمر بغداد فرصة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة،أنه فرصة للتعاون والتشاور من أجل مواجهة التحديات التي تواجه العراق، كما أنه يعد بمثابة دعم للحكومة العراقية في جهودها لتحقيق استقرار البلاد.

زيارة السيسي للعراق

وأكدت أن مصر تحرص دائما وتسعى إلى تقديم الدعم الكامل لكل الشعوب العربية، ومن واجب أم الدنيا عندما ترى الشعب العراقي الشقيق في أزمة أن تكون أول الداعمين له لتعزيز دوره القومي العربي .

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع الرئيس برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس إلى بغداد، مؤكداً تقديره العميق الرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

من جانبه، أكد الرئيس اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل العربي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.