3 مؤتمرات لشباب وخدام إيبارشية نقادة وقوص

جدة - نرمين السيد - نظمت إيبارشية نقادة وقوص، 3 مؤتمرات فى دير رئيس الملائكة ميخائيل بنقادة، بحضور الأنبا بيمن أسقف الإيبارشية، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا كاراس الأسقف العام للمحلة الكبرى، والدكتور ماجد عياد أستاذ الذكاء الاصطناعى بجامعة المنيا وخبير التنمية البشرية.





المؤتمر الأول لشباب وشابات المرحلة الثانوية جاء بعنوان "يمين ولا يمين" ودار حول أهمية العقيدة المسيحية لحياة الشباب فى هذا السن ووسط معطيات العصر الحالى، وشارك فيه 550 شابًّا وشابة، والثانى للخدام والخادمات بعنوان "ثبت إخوتك" وتناول طرق الخدمة وسط الأزمات والتحديات الحديثة وشارك فيه 400 خادم وخادمة. بينما جاء المؤتمر الثالث للجامعيين والخريجين بعنوان "الطوفان الجديد" ودار حول كيفية التعامل مع التطور السريع فى وسائل الاتصال، وشارك فيه 545 من الشباب والشابات.

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