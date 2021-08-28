عاجل.. قمة مصرية قطرية بين الرئيس السيسى والأمير تميم فى بغداد

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جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد حرص مصر على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربى، فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجى راسخ للسياسة المصرية.
من جانبه؛ أعرب أمير دولة قطر عن تقديره للتطورات الإيجابية التى تشهدها العلاقات المصرية القطرية، وإشادته بما تم فى الآونة الأخيرة من تبادل للزيارات واستئناف لأطر التعاون بين البلدين، مؤكدا فى هذا الإطار تطلع قطر لتعزيز التباحث مع مصر حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصة فى ضوء الدور الاستراتيجى والمحورى الذى تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس فى سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمى، وفى إطار الدفاع عن قضايا الأمة العربية.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التوافق خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن استمرار الخطوات المتبادلة، بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائى، اتساقا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم فى إطار ما نص عليه "بيان العلا".
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