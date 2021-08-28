95 ألف مستفيد من معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وكشف الشريف، أن البرنامج يستهدف دعم الأفراد الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا ممن ليس لديهم دخل شهرى ثابت، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح المحافظ، أن عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة ينقسمون بواقع 47.918 فيزا تكافل، و47.754 فيزا كرامة، منوها إلى تنفيذ العديد من المبادرات لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم إلى جانب الدعم النقدى.

وعن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، أشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، إلى أنها تشمل"ألا يكون الأب أو الأم ممن يعملون بالقطاع الحكومى أو القطاع الخاص، وألا يكون الأب يعمل بالخارج، وأن لا يكون الأب أو الأم مؤمن عليهم".

وأوضحت جلالة، أن الشروط تشمل أيضا أن لا يكون الأب أو الأم ممن يحصلون على معاش تأمينى، أو أن يكون أحد من أفراد الأسرة لديه حيازة أكثر من فدان، وأن تكون أعمار الأبناء تترواح من 6 إلى 18 سنة وملتحقين بالتعليم، وأن لا يكون المتقدم حصل على وظيفة اعتمادا على التعيين ضمن نسبة 5% من ذوى الهمم.

ولفتت إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة هى" صورة بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للمتقدم للأفراد الذين يبلغ أعمارهم 18 سنة فأكثر، صورة شهادة ميلاد مميكنة لجميع أفراد العائلة، صورة بطاقة تموين مميكنة برقم واضح "إن وجدت".

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المستندات تشمل قيد مدرسى لجميع الأطفال الذين تترواح أعمارهم من 6-18 سنة، صورة تقرير القومسيون الطبى فى حالة الإعاقة، صورة قسيمة الزواج أو الطلاق، صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة، وآخر 3 إيصالات كهرباء، و"برنت أوت من التأمينات".