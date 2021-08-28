/647576/استعدادا-لتدعيات-كورونا-التعليم-العالي-تدعم-المستشفيات-الجامعية-بـ-54-مليون-جنيه

في إطار متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعدادات المستشفيات الجامعية للتعامل مع أي مستجدات لفيروس كورونا، من خلال رفع جاهزية المستشفيات الجامعية، استعرض الوزير تقريرًا من د. حسام عبدالغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، حول انتهاء مجلس المستشفيات الجامعية من شراء وتسليم 134 جهاز تنفس صناعي بقيمة 54 مليون جنيه من ميزانية المجلس، وتسليمها للمستشفيات الجامعية.

دوت الخليج يرصد استعدادات لامستشفيات الجامعية للتامل مع مستجدات فيروس كورونا

الجدير بالذكر أن أجهزة التنفس الصناعي ستدعم دور المستشفيات الجامعية للاستمرار فى القيام بدورها الفعال في تقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، الذين يتم استقبالهم في المستشفيات الجامعية، وذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المستشفيات الجامعية لدعم مستشفيات وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت أن نتائج المرحلة الأولى للتنسيق ستعلن ظهر الأحد القادم ٢٩ أغسطس، في مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،و بحضور السيد عطا المشرف العام على مكتب التنسيق والدكتور عادل ج المتحدث الرسمي للوزارة، ومسئولي مكتب التنسيق ومشاركة لفيف من الإعلاميين بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية.

وستعلن النتائج للطلاب عقب انتهاء المؤتمر الصحفي على الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وكانت قد بدأت أولي مراحل التنسيق لدخول الجامعات يوم السبت الماضي ، بنسبة 88.4% لشعبة علمي علوم، و 80% لشعبة الرياضة، و65% لشعبة الادبي ، ومن الكقرر أن تستمر حتي 25 من أغسطس الجاري.