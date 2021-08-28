أحد أهالي ضحايا الهجرة غير الشرعية :أناشد الرئيس السيسي بإعادة أولادنا..مش عارفين ننام ياريس

/647580/أحد-أهالي-ضحايا-الهجرة-غير-الشرعية-أناشد-الرئيس-السيسي-بإعادة-أولادنامش-عارفين-ننام-ياريس
ناشد أحد ضحايا غرق زورق متجه لإيطاليا عن طريق الأراضي الليبية الرئيس السيسي بضرورة عودة أبناء القرية، مشددا أن الأهالي في قرية تلبانة بالمنصورة و- هي مسقط راس 11 ضحية- لا يفعلوا شئ سوا البكاء على أرواح أبنائهم.
وقال أحد أهالي الضحايا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : " أبناءنا خرجوا من أجل لقمة العيش، وكل ما أريده هو عودة أبناءنا المفقودين، وأنا مش عاوز فلوس أو أي حاجة".
أحد أهالي ضحايا السفر لإيطاليا: أناشد الرئيس السيسي بضرورة عودة أولادنا.. مش عارفين ننام ياريس
وتابع: " أناشد الرئيس السيسي بضرورة التدخل لعودة أبناءنا من تلك الأراضي ، حتى لو بالطيران ، ولو في أي حاجة في خروجهم ممكن اتحمله أنا لكن الأهم رؤية أبناءنا حتى لايموتوا في الجبال".
وأستكمل :" أحنا مفيش في إيدينا أي حاجة غير مناشدة الرئيس السيسي بإستعجال عودة أبناءنا عن طرق السفارة والحكومة المصرية منعا من تعرضهم لأي أذى في الجبال".
وأختتم : "ربنا يبارك فيك ياريس، رجعولنا أبناءنا المفقودين، الأهالي لم تتذوق طعم النوم ولا تفعل شئ سوا البكاء".
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