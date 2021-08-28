/647568/من-هو-محمد-صبحي-صاحب-برونزية-بارالمبياد-طوكيو--سجل-حافل-بالإنجازات-والأرقام-القياسية-توج-بذهبية-بطولة-العالم-في-رفع-الأثقال

نجح محمد صبحي بطل مصر في رياضة رفع الأثقال، في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات النسخة الحالية من دورة الألعاب البارالمبية والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 24 من شهر أغسطس الحالي وحتى يوم 4 من شهر سبتمبر المقبل.

وبمناسبة تتويجه بالميدالية الربونزية في رياضة رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو 2020، يستعرض دوت الخليج أبرز المعلومات والإنجازات التي حققها محمد صبحي:

بدأ محمد صبحي ممارسة رياضة رفع الأثقال عام 2005، وشارك في العديد من البطولات المحلية وقارية، بالإضافة إلى مشاركاته في عدة بطولات دولية.

شارك محمد صبحي في 3 نسخ من دورات الألعاب البارالمبية، وتعد النسخة المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، هي المشاركة الرابعة له في دورات الألعاب البارالمبية.

حقق صبحي الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لرياضة رفع الأثقال والتي أقيمت في نيجيريا.

تمكن محمد صبحي من حصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبية والتي أقيمت في كازاخستان.

وحصد محمد صبحي الميدالية الذهبية الثالثة لمنتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، خلال مشاركاته في بطولة العالم التي أقيمت في المجر، وتمكن صبحي خلال تلك البطولة من رفع

ثقل قدره 200 كجم ليحقق الميدالية الذهبية الثالثة لمصر في بطولة العالم.

ونجح محمد صبحي في التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 80 كجم، بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو.

وقال محمد صبحي عقب فوزه بالميدالية البرونزية في منافسات بارالمبياد طوكيو 2020: "الحمد لله على الميدالية فى رابع مشاركة لى فى البارالمبية، وأول حد أشكره والدى ووالدتى وزوجتى على الوقوف بجوارى، وربنا عوض إخفاقى في ريو دى جانيرو بتحقيق ميدالية فى طوكيو، وإن شاء الله سيظل علم مصر مرفوعا دائما على منصات التتويج".

البعثة المصرية

تشارك البعثة المصرية في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو، في 8 رياضات مختلفة، وهم: الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، التايكوندو، كرة الهدف سيدات، رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020 يوم 24 من شهر أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل، وتأمل البعثة المصرية في التتويج بالعديد من الميداليات في تلك النسخة من دورة الألعاب البارالمبية.

تاريخ مصر في الالعاب البارالمبية شاركت مصر في 11 دورة بارالمبية، حققت خلالهما 177 ميدالية، بواقع 46 ميدالية ذهبية و64 ميدالية فضية و67 ميدالية بورنزية، وكانت أول دورة شارك فيها الفراعنة في بارالمبياد هايدلبرغ عام 1972م.

إنجاز تاريخي لمصر

وتخوض مصر منافسات الباراتايكوندو والريشة الطائرة وكرة الهدف للسيدات لأول مرة في تاريخ مشاركاتها في دورات الألعاب البارالمبية. الفراعنة في بارالمبياد ري دي جانيرو حصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات.

وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.

وحصدت مصر في النسخة الأخيرة من دورات الألعاب البارالمبية، والتي أقيمت في العاصمة البرازيلية ري دي جانيرو عام 2016، 12 ميدالية متنوعة، بواقع 3 ميداليات ذهبية، و5 فضيات، و4 برونزيات. وضمت البعثة المصرية في بارالمبياد ري دي جانيرو 2016، 45 لاعب ولاعبة، وشاركوا في 5 رياضات مختلفة وهم: رفع الأثقال وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة، بالإضافة إلى الطائرة جلوس.