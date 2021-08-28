/647574/الخطيب-يشارك-في-تشييع-جثمان-الإعلامي-حمدي-الكنيسي-صور

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي، على المشاركة، ظهر اليوم، في تشييع جثمان ‏الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي، عضو مجلس إدارة الأهلي الأسبق.

وكان مجلس إدارة الأهلي ‏قد نعى الفقيد على الحساب الرسمي للنادي.‏

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في سياق آخر حقق النادي الأهلي الفوز على فريق أسوان، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ختام منافسات الدوري المصري الممتاز، على ملعب السلام.

نجح فريق أسوان متزيل ترتيب الدوري المصري الممتاز، في التصدي لهجمات النادي الأهلي في الشوط الاول، في ختام الدوري، بقيادة محمد جابر مدافع فريق زهرة الجنوب.

احتسب سعيد حمزة ضربة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، بعد عرقلة محمد جابر مدافع فريق أسوان، لمحمد شريف المنفرد على المرمى، ولكن عند العودة والإستعانة بتقنية الفار، ألغيت ركلة الجزاء، ويحتسب حكم اللقاء، ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

تشكيل الأهلي أمام أسوان:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - بدر بانون.

خط الوسط: أليو ديانج - صلاح محسن - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد نبيل كوكا - مروان محسن - محمد شريف.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي وسعد سمير وكريم نيدفيد وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني ومحمد محمود.

وخاض الأهلي33 مباراة هذا الموسم في بطولة الدوري الممتاز، فاز في 21 مباراة، تعادل في 10 مباريات، وخسر مباراتين.

وسجل الأهلي هذا الموسم 70 هدفاً واستقبلت شباكه 28هدفاً، فيما يحتل أسوان المركز الأخير في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة والذي هبط لدوري القسم الثاني.

كريم فؤاد

أعلن النادي الأهلي وبشكل رسمي عن صفقة الدولي المصري كريم فؤاد مدافع فريق النجوم، لمدة خمسة سنوات.

وقال توفيق، إن اللاعب وقع رسميًا وتم إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع ناديه وسوف ينضم كريم فؤاد لتدريبات فريق الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

بيرسي تاو

أعلن النادي الأهلي أول أمس رسمياً تعاقده مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قادماً من فريق برياتون الإنجليزي لمدة ثلاث مواسم .

ويحصل بيرسي تاو على إجمالي 4.1 مليون دولار خلال فترة الـ 3 سنوات مع النادي الأهلي بعد إنتهاء تعاقد المارد الأحمر مع نادي بيرايتون بشكل رسمي.