/647578/كنت-خايف-من-كمين-الشرطة-مدمن-الاستروكس-الهارب-عكس-الاتجاه-على-الدائري
استدعت النيابة العامة، اليوم السبت، مدمن المواد المخدرة« الاستروكس»، الهارب بسيارته عكس الاتجاه على الطريق الدائري، لجلسة تحقيق جديدة بعد عرضه على قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة لتجديد حبسه 15 يومًا، بتهم حيازة المخدرات والسير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل استدعاء المتهم
3 ساعات تحقيق
وخضع المتهم لجلسة تحقيق جديدة استمرت 3 ساعات، واجهته فيها النيابة العامة بأدلة الاتهام، وهي تحريات المباحث التي أكدت تجارته في المخدرات.
اعترافات المتهم
وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم اعترف بتجارته للأقراص المخدرة وبرر هروبه عكس الاتجاه على الطريق الدائري، قائلًا: «كنت خايف من كمين الشرطة على الدائري، عشان كده أول ما لقيت الكمين قدامي على بُعد 50 متر لفيت العربية وهربت».
ولفت المتهم أنه ظل يقود سيارته بسرعة من أجل النزول من أقرب «نزلة» من على الدائري، لكنه فوجئ بمطاردة الشرطة له قبل نزلة البساتين، مشيرًا إلى أنه اضطر للوقوف بسيارته بعد أن وجد أغلب السيارات متكدسة أمامه.
100 قرص مخدر
وأضافت تحريات المباحث أن الشاب الهارب عكس الاتجاه بسيارته على الطريق الدائري يتاجر في الأقراص المخدرة وعُثر معه على أكثر من 100 قرص مخدر، وأنه كان يسير بسيارة نقل تحمل أجولة من الدقيق، وعقب تأكده من قيام الكمين الأمني بمباشرة مهام عمله وتفتيش السيارات التي تسير أمامه، خشي من القبض عليه وقام «بلف» سيارته على الطريق الدائري، وفر هاربًا عكس الاتجاه، وعندما انتبهت إليه الشرطة طاردته وألقت القبض عليه.
مطاردة على الدائري
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على شاب هارب بسيارته عكس الاتجاه على الطريق الدائري قبل 3 أيام، ورصد عدد من المارة تلك الواقعة بالفيديو، وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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