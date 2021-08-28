/647575/عاطف-كعربان-مشاركة-السيسي-فى-مؤتمر-بغداد-تؤكد-أن-مصر-تمد-يدها-لكل-تعاون-يعود-بالنفع-على-شعوب-المنطقة

اكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج ان مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون ،يمثل نقطة انطلاق هامة لدعم الاستقرار الاقليمى خاصة فى منطقة تشهد توترات تؤثر على دول المنطقة.

دوت الخليج يرصد تعليق عاطف كعربان بشأن زيارة السيسي للعراق

زيارة السيسي للعراق

وقال النائب عاطف كعربان ، في تصريحات صحفية له اليوم ،ان مشاركة مصر فى هذا المؤتمر تلبية لدعوة العراق يؤكد ان مصر تمد يدها لكل تعاون وشراكة يعود بالنفع على شعوب المنطقة ،وان أمن العراق جزء من الأمن القومي العربي.

العلاقات الاقليمية

واشار النائب عاطف كعربان إلى ان هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم دولة العراق واستعادة مكانته العربية والاقليمية كما اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته امام المؤتمر

وتجدر الاشارة غلأى أن الرئيس السيسي وصل للعراق صباح اليوم، للمشاركة فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وأكد السيسي، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل .

كما إن الرئيس العراقي رحب بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية، وفي ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة والداعم للعراق، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

و شهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن سبل تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافةً إلى مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المتفق عليها في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.