/647591/سقوط-عاطل-وبحوزته-تذاكر-هيروين-وكمية-من-الحشيش-وسلاح-ناري-بالدقهلية

نجح رجال مباحث مركز المطرية، شمال محافظة الدقهلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري كان بحوزته لحمايته من تجارته غير المشروعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات وسلاح ناري

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات إلى الرائد أحمد يسري، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية، عن مكان اختباء مطلوب أمنيا ومدرج جنائيا، وبتحديد مكان اختبائه داهمت قوة من رجال المباحث، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيب عبد الرحمن مصطفى، والنقيب محمد وجيه، وأسفرت عن ضبط عاطل مقيم قرية العصافرة دائرة المركز، وبتفتيشه عثر بحوزته على بندقية خرطوش اجنبية الصنع، وعدد 75 تذكرة هيروين وعدد 8 قطع من مخدر الحشيش.

اعترافات المتهم

وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بأن السلاح المضبوط يستخدم لحماية تجارة الغير مشروعة بالمخدرات، وجاري تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات