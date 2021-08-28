وزير الزراعة ومحافظ قنا يتابعان نظام الرى الحديث فى نجع حمادى

جدة - نرمين السيد - تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأشرف الداودى محافظ قنا عدد من الحقول الزراعية "قصب السكر، والنباتات العطرية" بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى والتى تعتمد على أنظمة الرى الحديث، ورافقهما علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وقيادات الوزارة والمحافظة.





يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية نحو تطبيق أنظمة الرى الحديث فى الزراعة.

واستمع وزير الزراعة ومحافظ قنا والوفد الموافق لهما لشرح تفصيلى من صاحب المزرعة حول تجربته فى الاعتماد على الرى الحديث " الرش - التنقيط "، واعتماده على الطاقة الشمسية فى التشغيل، حيث أوضح صاحب المزرعة أنه قام بزراعة 20 فدانًا بقصب السكر بنظام الشتلات باستخدام الرى بالتنقيط بالإضافة إلى حوالى 20 فدان نباتات عطرية بنظام الرى بالرش.

وأشاد وزير الزراعة بالتجربة، مؤكدا أنه نموذج يُحتذى به بالنسبة لأقرانه من المزارعين نحو التحول إلى أنظمة الرى الحديث، مشيرًا إلى أن تلك الأنظمة تساهم فى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة كبيرة وتعظيم الإستفادة من الموارد المائية بالإضافة إلى دورها فى خفض التكلفة والعمالة واستهلاك الأسمدة بنسب تصل إلى 50٪؜.

وأضاف القصير إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى تعميم تجربة زراعة محاصيل القصب بالشتلات والأصناف الجديدة التى تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومتها للتغيرات المناخية، والاعتماد على رى تلك المحاصيل بالتنقيط موجها الشكر للقائمين على هذه التجربة وللبنك الزراعى المصرى لتقديمه الدعم والتمويل اللازم الذى ساهم فى نجاح التجربة.

من جانبه، قال محافظ قنا إن المحافظة تعد الأولى على مستوى مصر فى زراعة القصب وإنتاج السكر، حيث تبلغ المساحة المنزرعة به أكثر من 120 ألف فدان تنتج حوالى 3 مليون طن قصب سنويا بما يعادل 300 ألف طن سكر.

وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الزراعة تحرص على تطوير زراعة القصب من خلال إدخال نوعيات جديدة ذات قدرة إنتاجية عالية، وأكد على حرصه الشديد على دعم المزارعين الراغبين فى التحول إلى أنظمة الرى الحديث وتقديم كل التسهيلات لهم.



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