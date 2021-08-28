مطرانية شبين القناطر : الأنبا بطرس فى تحسن ويدير الايبراشية

جدة - نرمين السيد - وجاء نص البيان : الأبناء الأحباء وكل محبى سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس نحب نطمنكم عن صحة سيدنا الغالى ونشكر الله سيدنا بخير والأمور مستقرة وهو يدير الإيبارشية بتعليماته وبكامل الوعى وطالبين صلواتكم من أجل تمام الشفاء ورجوع سيدنا بالسلامة إلى إيبارشيته بكامل الصحة والعافية. القس فيلوباتير زكى

المنسق الإعلامى لإيبارشية شبين القناطر.

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