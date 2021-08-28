محافظ الجيزة يتابع نقل أهالى «سن العجوز» لمساكن حضارية فى حدائق أكتوبر

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الجيزة، أحمد راشد، اليوم السبت، أعمال تسكين ٤٨ أسرة، كدفعة أولى من أهالى منطقة سن العجوز غير الآمنة بحى الهرم، بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.





واطمئن راشد، على توفير جميع الاحتياجات لتلك الأسر استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطنى المناطق غير الآمنة، بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى كافة المحافظات.

وأكد محافظ الجيزة، فى تصريح اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء بكافة المناطق غير الآمنة، وتوفير سكن حضارى لقاطنيها وفى ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز، وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتى لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديله لهم بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى ذى الطابع الحديث بمدينة حدائق أكتوبر الذى تم إقامته لصالح سكان منطقة سن العجوز، محل اهتمام ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمقام على أعلى مستوى ومزود بكافة الخدمات الأساسية والبنيه التحتية، لتسهيل سبل المعيشة لمواطنى سن العجوز فضلا عن تزويدها باحتياجات قاطنيها من القطاعات الصحية والتعليمية وكافة الوسائل المعيشية الأخرى.

والتقى المحافظ بعدد من الأسر التى انتقلت إلى الوحدات السكنية الجديدة والذين عبروا عن امتنانهم، وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على توفير مساكن عصرية ومؤثثة على أعلى مستوى،الأمر الذى من شأنه أن يحسن من الظروف المعيشية التى كانوا فيها ويسهم فى خلق بيئة مناسبة للأجيال الجديدة تعكس مدى اهتمام الدولة بمواطنيها وحرصها على تغيير وجه الحياه لهم إلى الأفضل.

وفى نهاية الجولة، أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة المعنية وفى مقدمتهم قطاع أمن الجيزة، لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر فى سهولة ويسر، وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية.

من جانبه، قال تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، إن وزارة الإسكان نفذت ٢٥٠٠ شقة كاملة التشطيب فى مدينة حدائق أكتوبر، وتم تخصيص هذه الوحدات للمواطنين ساكنى المناطق العشوائية فى محافظة الجيزة، لافتا إلى أن كل وحدة تتكون من ٣ غرف وصالة ومطبخ وحمام، وبأعلى جودة فى التشطيبات.