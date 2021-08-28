/647593/اتحاد-الجزائر-يعلن-التعاقد-مع-المدرب-الفرنسي-دينيس-لافان

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم السبت، تعيين الفرنسي دينيس لافان، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لمنير زغدود.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وكشف اتحاد العاصمة عن تعاقده مع لافان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، اليوم السبت، دون ذكر تفاصيل أخرى مثل مدة العقد.

كما أعلن الفريق الجزائري، انضمام أسامة بن بوط، حارس مرمى شبيبة القبائل، بالإضافة إلى إبراهيم بكاكشي وميصالة مرباح من وفاق سطيف.

وأنهى اتحاد العاصمة، الموسم في المركز الرابع برصيد 65 نقطة بفارق 14 نقطة خلف شباب بلوزداد المتوج بلقب الدوري المحلي.

سيدات الجزائر

حقق منتخب الجزائر فوزا مستحقا على نظيره الأردني بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في في لقاء الجولة الأولى، ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس العرب للسيدات.

فوز ساحق لمصر على السودان

حقق منتخب مصر للسيدات، فوزًا ساحقًا على حساب السودان بنتيجة (10-0) مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الشرطة بالقاهرة، في افتتاح بطولة كأس العرب للسيدات.

وتستضيف مصر، بطولة كأس العرب للسيدات بمشاركة 7 منتخبات، وهي مصر والأردن وتونس والسودان ولبنان وفلسطين والجزائر.

وسجل أهداف منتخب مصر للسيدات، نادين غازي "سوبر هاتريك" إلي جانب اللاعبات أسماء جمعة ونهى صادق ومنار سالم وسمر الزيات وسامية آدم وسلوى المتولي.

ورفع منتخب مصر بقيادة مديره الفني محمد كمال، رصيده إلى 3 نقاط بهذا الفوز الساحق قبل اللقاء الذي يجمع بين منتخبي تونس ولبنان مساء اليوم الثلاثاء على نفس الملعب.

وكان منتخب مصر قد أعلن غياب أبرز لاعبات الفريق، وهي سارة عصام نجمة ستوك سيتي الإنجليزي، بسبب الإصابة.

مصر تُتوج ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة تحت 15 سنة

تُوج المنتخب المصري لناشئي وناشئات الريشة الطائرة تحت 15 سنة، بلقب بطولة إفريقيا المقامة بدولة بنين من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.

ونجح الفراعنة الصغار بقيادة المدرب هشام سليمان في الفوز على منتخب موريشيوس بنتيجة 3 - 0 في منافسات فرق الناشئين والناشئات.

وضمت قائمة المنتخب 8 لاعبين، هم: "زياد هشام - عمر علي الشاطر - سيف عمر - مصطفى حمدي، ريم حسين حمدي - عاليا الغندور - حبيبة أحمد يسري - فاطمة محمد ربيع".

و أعرب هشام التهامي رئيس الاتحاد المصري عن فخره بهذه النتيجة وأنه كان على يقين أن اللاعبين سيحققون المراكز الأولى في ظل الطفرة التي تشهدها اللعبة حاليًا في مصر.