غدا.. مصر للطيران تسير 86 رحلة جوية لنقل 8.764 راكبا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مصر للطيران، فى بيان، اليوم السبت، أن الرحلات تشمل 61 رحلة دولية إلى كل من: (عمَان، إربيل، دبى، ندجامينا، لاجوس، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، دوسلدورف، لندن، نيويورك ميلانو، روما، باريس، أبوجا، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، موسكو، أبوظبى، بروكسل، برشلونة، فيينا، ميونيخ، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أسمرة، أديس أبابا).

وأضافت أنه سيتم تسيير 20 رحلة داخلية إلى كل من: (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم)، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.