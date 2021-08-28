تحصين أكثر من 216 ألف رأس من الماشية ضد الأمراض الوبائية بالغربية

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور، إنه جرى تحصين 216 ألفا و450 رأسا من الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، على مستوى المحافظة بجميع الإدارات البيطرية، وذلك لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة.





وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية - فى تصريح اليوم السبت، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 266 ألفا و554 حيوانا، مؤكدا أنه جرى اتخاذ التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة. وأشار إلى أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مؤكدا متابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

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