تدهور الحالة الصحية لنضال الشافعي..ومحمد رمضان يثير الجدل بالدكتوراه..أزمات لاحقت الوسط الفني في الساعات الماضية..وهذه تفاصيل حادث فرح الزاهد

/647617/تدهور-الحالة-الصحية-لنضال-الشافعيومحمد-رمضان-يثير-الجدل-بالدكتوراهأزمات-لاحقت-الوسط-الفني-في-الساعات-الماضيةوهذه-تفاصيل-حادث-فرح-الزاهد

تعرض الوسط الفني على مدار يومين متتالين لعدد من الأزمات المتلاحقة، بعضها أصاب الجمهور بحالة من الذعر والحزن وبعضها أثار غضبه ما جعله يثور على صاحب تلك الأزمة، ويرصد دوت الخليج خلال هذا التقرير أبرز الأحداث الصعبة التي مرت على الوسط الفني في الساعات الماضية.

محمد رمضان محور أساس في افتعال الأزمات

اعتاد الوسط الفني على أزمات الفنان محمد رمضان الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وبين مصر ولبنان لمدة يومين كاملين، بسبب إعلانه عن حصوله على الدكتوراه الفخرية من قبل قبل المركز الثقافي الألماني ببيروب موجها الشكر لكلا من وزير الثقافة اللبناني و السيد نقيب الموسيقيين و نقيب الممثلين اللبناني والذين شهدوا حضور هذا التكريم، لتنقلب السوشيال ميديا رأسا على عقب بعد دقائق من الإعلان في مصر ولبنان مطالبين الجهات المسؤولة في توضيح حقيقة الأمر وبعض الجمهور أدانهم على هذا الفعل مشيرين إلى أنه مثال لا يستحق التكريم ويمثل عار للفن.

وبعد تبرأت عدد كبير من المسؤولين على رأسهم نقابة الممثلين ببيروت والسفارة الألمانية، أعلن المركز الثقافي الألماني الدولي ببيروت في بيان جديد له مساء أمس الجمعة، سحب الدكتوراه من الفنان محمد رمضان بعد أن حصل عليها صباح أمس الخميس، مشيرا إلى الإعتذار الرسمي لكل المصريين، وجاء بيان المركز الثقافي الألماني على النحو الأتي: “مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي يعتذر من الشعب المصري حكومة وجيشا من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل، لم نكن نعلم ابدا بحادثة الطيار المصري المؤسفة الراحل اشرف ابو اليسر والتي ندين ونشجب ونستنكر تلك الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني الذي ندين ونستنكر ونشجب ايضا”.

واختتم: “لذلك أتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الالماني الدولي قرارا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك”.

تدهور الحالة الصحية لنضال الشافعي بسبب منتج فيلم ميني بار

وشهدت الأيام القليلة الماضية تدهور الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي نتيجة معاناته من الصديد في موضع جرح عملية ثقب القولون التي أجراها قبل أيام، مما استدعى إعادة وضعه تحت الرعاية الطبية في قسم العناية المركزة، اذ انه عانى يوم الخميس الماضي من ارتفاع مفاجأ في درجة الحرار وفقا لما صرحت به زوجته، وكان تعرض الفنان نضال الشافعي في الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجأة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم "ميني بار"، وتعرض أثناء التصوير لإنفجار في القولون نقل على إثره أحد المستشفيات في المهندسين.

وجاء ذلك بعد أن انفعل على منتج فيلمه الجديد ميني بار، وهو المنتج مدحت سعد، بسبب عدم التزامه بالوعود التي وعدها لنضال قبل عودة التصوير مرة أخرى، وكان أبرزها زيادة الميزانية المخصصة للديكورات ومستلزمات التصوير من أجل تقديم جودة أفضل للفيلم، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية من أجور النجوم والفنانين المشاركين في العمل، ولكن المنتج لم يلتزم بأي شيء من ذلك وبمجرد عودة التصوير بدأ يتهرب من كل الوعود، فضللا عن قيام المنتج بتكثيف ساعات التصوير بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى إصابة نضال وكل فريق العمل بحالة إرهاق شديدة، وهي ما أثرت أيضاً على الحالة الصحية التي وصل لها نضال حالياً.

فرح الزاهد تتعرض لحادث سير

و كشف فرح الزاهد عن تعرضها لحادث سير مساء أمس قائلة: ““حدث هذا اليوم، والحمد لله أننا جميعًا بأمان أنا ومن كانوا فى السيارة الأخرى أيضًا، أنا لست من البنات الذين ينشرون الحوادث أو المشاكل ومثل هذه الأشياء، ولكن هذا الحادث كان خطيرًا اليوم وعلينا جميعًا إن نأخذ حذرنا، وأتمنى أن يكون هذا الحادث هو الأخير بالنسبة لي، وأشكر الله من كل قلبي أنني بخير وأن هذا الحادث مر بسلام إلى حدٍ ما”.

وبعدها بساعات توجعت الزاهد بالشكر لكل من حرص على السؤال عنها وعلى الطمأنة عن صحتها، مشيرة إلى أنها بخير للغاية ولم يصيبها أي مكروه، فكتب عبر خاصية ستوري، بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلة: “بشكر كل الناس اللي حاولت تطمئن عليّا، أنا بخير الحمد لله، خدوش بسيطة فقط فيّا، وبجد رغم بشاعة الموقف إلا أنني مبسوطة من حب الناس وخوفهم عليّا، الحمد لله محدش اتأذى من الحادثة".

شقيق بدرية طلبه يتوعد لها بعد إدعائها وفاته

وأثيرت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين الفنانة القديرة بدرية طلبة، وشقيقها وليد، اذ أعلنت بدرية عن كتب كتاب ابنه شقيقها الذي توفي، مطالبة الدعاء له ليظهر شقيقها فجأة وينفي تلك الشائعة متوعدا لها بأشياء لن تتوقعها.

كتب وليد طلبة شقيق بدرية طلبة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «يا جماعة الفنانة بدرية اللي كانت المفروض اختى منزلة نعي عني أنى أتوفيت والمفروض اللي في النص دي كانت بنتي، وعشان رفضت أروح كتب كتابها النهاردة طلعوا عليا شائعة الموت بجد حسبى الله ونعم الوكيل فيكم، أنتم كلكم ميتين بالنسبة لي من سنتين لما سبتوا البيت ونزلتوا الساعة 2 بالليل، جايين دلوقتى تحتاجولي في كتب الكتاب، أنا يا جماعة مليش عيال وعيال مين اللي يعلقوا على شائعة على أبوهم أنه مات والله يرحمه وأنا على وش الدنيا.. عيال مين اللي أروحلهم تاني أنا خلاص ماليش ولا عيال ولا أهل وأخوات».

وهدد وليد شقيقته بدرية، قائلا: «وأنتِ يا فنانة بدرية ميتة بالنسبة لي من زمان.. وإن شاء الله اللي قولتيه عليا بالكدب هيتقال على جوزك يوم فرح بنتك بالصدق انشاء الله.. وانتظروا مني أحلى مفاجآت ليكم يا اللي المفروض كلكم أخواتي ومن بطن واحدة انتظروا مني أحلى مفاجآت للكل وانتو اللى بدأتوا الحرب معايا».