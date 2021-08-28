/647620/القائد-أم-المشاغب-تفاصيل-وكواليس-كل-أزمات-شيكابالا-في-موسم-تتويج-الزمالك-بالدوري

شهد موسم 2020/2021 العديد من الوقائع والأحداث والمشاكل والتي كان بطلها، محمود عبد الرازق شيكابلا قائد نادي الزمالك، سواء داخل الملعب أو خارجه، وعلى المستوى المحلي والدولي، منذ بداية الموسم حتى لحظة التتويج ببطولة الدوري.

ويستعرض دوت الخليج أزمات الموسم المنصرم والتي كان بطلها محمود عبد الرازق شيكابالا.

أ ز مة سبورتينج لشبونة

ذكرت تقارير صحفية برتغالية، في الـ 11 من مارس الماضي، أن المحكمة الرياضية لكرة القدم "TAS" قررت زيادة الغرامة المالية الموقعة على نادي الزمالك بعد شكوى نادي سبورتنج لشبونة بشأن مستحقات النادي البرتغالي من بيع اللاعب محمود عبد الرازق "شيكبالا" في عام 2015.

وكان نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي اشتكى نادي الزمالك بعد انتقال لاعبه محمود عبد الرازق "شيكابالا" للقلعة البيضاء دون دفع قيمة الصفقة المتفق عليها.

وبحسب صحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن تم رفع قيمة الغرامة إلى 800 ألف يورو بدلاً من 650 ألف يورو بسبب تخلف نادي الزمالك عن موعد السداد.

وأضافت الصحيفة البرتغالية، أن محكمة التحكيم الرياضية شهدت جلسة استماع خلال هذا الأسبوع بشأن فرض العقوبة على نادي الزمالك بعد التعاقد مع شيكابالا في 2015.

ولعب شيكابالا في صفوف سبورتنج لشبونة في عام 2014 قبل أن يعود اللاعب نفسه إلى صفوف الزمالك مرة أخرى بعد غيابه عن المشاركة بصورة أساسية مع الفريق البرتغالي.

واقعة الحذاء

نشب صدام بين شيكابالا وبعض الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي خلال قمة الأهلي والزمالك في الجولة 21 في الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبدأت الأزمة خلال خروج شيكابالا في الشوط الثاني، حيث قامت بعض الجماهير بهتافات ضد قائد الزمالك.

والتي كانت: "وحدوه.. لا إله إلا الله" وما إلى ذلك، في إشارة إلى وقع جنازة وليس خروج لاعب بقرار من مديره الفني وهو ما أثار غضب شيكابالا.

وقام قائد الزمالك بالرد على هتافات الأهلي بالإشارة إلى الحذاء الذي يرتديه أكثر من مرة قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في النهاية بعد أن سيطر على غضبه.

واقعة مباراة السلة بين الأهلي والزمالك

كان من المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على نظيره الزمالك، في الـ 29 من مارس الماضي، على صالة النادي الأبيض، في الجولة الـ 11 من منافسات الدوري المصري.

وتأخرت بداية المباراة لأكثر من ساعة، في ظل اعتراض الأهلي على حضور جماهير الزمالك في الصالة، رغم قرار منع الجماهير من الحضور، قبل أن يقرر مراقب المباراة إلغاءها بشكل نهائي.

وشهدت المباراة حضور الثلاثي محمود عبدالرازق "شيكابالا" وحازم إمام ويوسف أوباما، لاعبي فريق كرة القدم، لمؤازرة فريق السلة بالنادي.

وطلب العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، من مراقب المباراة ضرورة خروج ثلاثي الزمالك من الصالة مع باقي الجماهير، نظرا لإقامة المباراة بدون جمهور.

احتفالات بطولة الدوري عقب مباراة الإنتاج

توج الزمالك ببطولة الدوري المصري الممتا للمرة الثالثة عشر في تاريه، على حساب الإنتاج الحربي في لقاء الجولة قبل الأخيرة، برصيد 79 نقطة بفارق أربعة على غريمة ووصيف الدوري النادي الأهلي.

وعقب نهاية المباراة، احتفل شيكابالا مع لاعبي الزمالك داخل أرضية الملعب، وتخللت الاحتفالات هتافات مسيئة لجماهير ولاعبي النادي الأهلي.

حسين الشحات و"المرحوم"

أثار حسين الشحات، نجم الأهلي، غضب جماهير الزمالك، قبل ساعات من لقاء القمة بين القطبين، المقرر مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة، في الدوري المصري الممتاز.

وذلك بعدما ظهر الشحات في برنامج تليفزيوني، خاض فيه مسابقة للتعرف على اسم مكتوب على لوحة، يرفعها فوق رأسه، وهو اسم نجم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وفي هذه المسابقة، يقف مجموعة من الحاضرين لوصف الاسم الذي يحمله الشحات، وقد وصف بعضهم شيكابالا بأنه "ميت" فيما يبدو، وهو ما جعل الشحات يتعرف عليه قائلا: "شيكابالا"، ليثير بذلك غضب جماهير الزمالك.

وتحدث الشحات خلال ظهوره التليفزيوني عن شيكابالا، قائلا إنه لاعب موهوب ويملك قدرات رائعة، كانت تؤهله للعب في الدوري الإسباني أو الإنجليزي، إذا كان تركيزه في كرة القدم فقط.