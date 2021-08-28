/647615/التموين-تطرح-ورق-العنب-والسمان-والبط-المسكوفى-على-البطاقات-ضمن-سلع-نقاط-الخبز

تطرح وزارة التموين والتجارة الخارجية ، من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة لها ، كافة منتجات السلع الغذائية مخا اللحوم والدواجن المجمدة ضمن سلع فارق نقاط الخبز، والتي تعد من السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز، إضافة إلى صرف السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري بقيمة الدعم المخصص طبقا لعدد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة التموينية حيث يحصل كل فرد مقيد ببطاقة التموين على سلع بقيمة 50 جيه شهريا .

دوت الخليج يرصد تفاصيل السلع الجديدة على بطاقة التموين البط والسمان على بطاقة التموين وتوفر منافذ المجمعات الاستهلاكية السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمستفيدين من البطاقات التموينية لطرحها ضمن سلع فارق نقاط الخبز ،ومنها جميع السلع الاساسية والبقوليات، إضافة إلى طرح اللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد ، واللحوم المفرومة 500 جرام بـ 32.5 جنيه، والبرجر المجمدة زنه 400 جرام بسعر 30 جنيه والسجق المجمد زنه 400 جرام بـ 30 جنيه وكفتة مجمدة زنه 400 جرام سيخ" بسعر 30 جنيه، كما يتم طرح ورق عنب مجمد زنه 800 جرام بسعر 36 جنيه، وورق كرنب مجمد زنه 800 جرام بسعر 36 جنيه وشوربة خضار مجمدة تتراوح من 9 جنيه الى 9.5 جنيه زنه 400 جرام ،كذلك طرح السمان عدد 2 قطعة جامبو 29.5 جنيه وبط مسكوفى مجمد 38.5 جنيه ،كما يتم طرح الفراخ بسعر 37 جنيه كيلو المجمد. ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين طوال فترة جائحة كورونا من توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بجانب تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع والمنتجات يكفى احتيجات البلاد لفترات طويلة .

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