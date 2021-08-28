/647607/ليستر-سيتي-يفوز-على-نوريتش-في-البريميرليج-فيديو

انتهت مباراة فريقي ليستر سيتي ونوريتش سيتي بنتيجة 2/1، في المواجهة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل المباراة:

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نورويتش 1 × 2 ليستر سيتي | أهـداف المباراة pic.twitter.com/L7Lk017bY7 — 💙Bin Ghazi (@homya2020) August 28, 2021

تشكيل ليستر سيتي أمام نوريتش

في حراسة المرمي: كاسبر شمايكل.

في خط الدفاع: لوك توماس - كاجلار سويونكو - دانيال أمارتي - ريكاردو بيريرا.

في خط الوسط الدفاعي: ويلفريد نديدي - يوري تيليمانس.

في خط الوسط الهجومي: هارفي بارنيس - جيمس ماديسون - مارك ألبرايتون.

في خط الهجوم: جيمي فاردي.

تشكيل نوريتش سيتي أمام ليستر

في حراسة المرمي: تيم كرول.

في خط الدفاع: براندون وليامز - بن جيبسون - غرانت هانلي - ماكس أرونز.

في خط الوسط: كيني ماك لين - بيلي جيلمور - بيير ليس ميلو.

مانشستر سيتي وأرسنال

واكتسح مانشستر سيتي منافسه فريق أرسنال، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أهداف مانشستر سيتي كل من:

سجل الهدف الأول إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الـ 7 من عمر المباراة، ثم أحرز فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 12، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل جابرييل جيسوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ 43، ثم سجل رودريجو هيرنانديز الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم الأهداف فيران توريس بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ 84 من زمن المباراة.

تفاصيل عقد رونالدو مع مانشستر

حصل مانشستر يونايتد على توقيع رونالدو بعقد يمتد لموسمين مقبلين.

يذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب في صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من عام 2003 حتى عام 2009.

وأكّد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن رونالدو أخبره برغبته في الرحيل عن يوفنتوس.

وأضاف: "رونالدو أخبرني بالأمس أنه لم يعد لديه أي نية للعب ليوفنتوس، لذلك لن يكون متواجداً في مباراة الغد".

وتابع: "علينا أن نشكر رونالدو على ما قدمه، كان مثال جيد للشباب، أعود وأكرر يجب أن نستمر".

وأكد مراسل قنوات بي إن سبورتس في إيطاليا والمقرب من نادي يوفنتوس “حسين ياسين”، أن رونالدو لم يتدرب اليوم الجمعة، حيث ودع زملاؤه وغادر مركز تدريبات الفريق في تورينو.

وشهد المؤتمر الصحفي للإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة أجوبة بشأن ضم رونالدو لصفوف السيتي.

وقال غوارديولا: " أقول نفس الشيء، سيقرر كريستيانو المكان الذي يريد أن يلعب فيه، وليس مانشستر سيتي، وليس أنا، هناك أشياء كثيرة بعيدة"، ليعيد مسألة حسم الصفقة لرغبة رونالدو نفسه".