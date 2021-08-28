/647609/في-لقاء-مثير-التعادل-يحسم-مباراة-نيوكاسل-وساوثهامبتون

انتهت احداث مباراة نيوكاسل يونايتد وساوثاهمبتون بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تقدم فريق نيوكاسل في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 55 من عمر اللقاء بالهدف الاول في اللقاء، عن طريق كالوم ويلسون، ورد ساوثهامبتون بهدف التعادل في الدقيق الـ 74 عن طريق محمد اليونسي.

حاول فريق نيوكاسل بالهدف الثاني لخطف نتيجة المباراة في الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ألان ماكسيمين، ورد جيمس وارد براوس لاعب ساوثهامبتون بهدف التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء.

تاريخ مواجهات ليفربول وصلاح أمام ميلان

أما ليفربول وميلان، بمجرد ذكرهما متجاورين يتبادر إلى أذهان الجميع المواجهة التاريخية الشهيرة في نهائي دوري الأبطال عام 2005، التي جمعت الفريقين الكبيرين، على ملعب "أتاتورك" في تركيا.

كان هذا النهائي أحد أفضل النهائيات الأوربية على الإطلاق، وذلك بسبب الدراما الكبيرة التي به، حيث انتهى الشوط الأول 3-0 لمصلحة إيه سي ميلان سجلها باولو مالديني وهرنان كريسبو “هدفين”، ولكن في الشوط الثاني أستطاع ليفربول العودة بريمونتادا تاريخية، وتحقيق التعادل بنتيجة 3-3 بواسطة ستيفن جيرارد وفلاديمير سميتشر وتشابي ألونسو، وهي النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي كذلك، قبل أن يحسم ليفربول البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وكانت المواجهة الثانية التي جمعت الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2007، وفاز وقتها ميلان بهدف دون رد.

بينما خاض النجم المصري صاحب الـ 29 عامًا، 3 مباريات أمام ميلان، كانوا بقميص روما، حقق خلالهم الفوز في مباراتين، وتعادل في أخرى، واستطاع أن يسجل هدف وحيد، بينما صنع في مناسبتين.

مجموعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

- أتليتكو مدريد.

- ليفربول.

- بورتو.

- ميلان.