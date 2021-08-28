طارق نصير: مؤتمر بغداد يؤكد دور مصر المحورى والداعم للدول العربية الشقيقة

وأضاف عضو البرلمان العربى، أن زيارة الرئيس السيسى للعراق بعد انقطاع دام لمدة 30 عامًا، يعكس حرص القيادة السياسية على عودة الشراكة مع أشقائنا العراقيين والرغبة الصادقة فى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء عبر آليات فعالة ومتعددة لتحقيق المصالح المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها، ويوضح لنا كيف يتصرف القائد والبطل تجاه قضايا وطنه والدول العربية الشقيقة.
كما أشاد "نصير" بما حققته دولة العراق الشقيقة خلال الفترة الماضية تحت قيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، والتى سمحت بنجاح مؤسسات الدولة فى التعامل الأمثل مع التحديات الكبرى التى واجهت الشعب العراقى، حيث تمكن الجيش والأجهزة الأمنية من دحر الإرهاب والقضاء على مشروع داعش الظلامى فى المنطقة، والحفاظ على وحدة العراق وأمنه ونسيجه الوطنى.
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